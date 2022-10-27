Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к Уголовному закону и закону о дорожном движении, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.
За вождение в состоянии опьянения выше 1,5 промилле введена уголовная ответственность
Поправки касаются управления в состоянии алкогольного опьянения всеми видами автомобилей, тракторов и других самоходных машин, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и других моторных транспортных средств, движущихся за счет собственного источника энергии, за исключением транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, рабочий объем которого составляет менее 50 кубических сантиметров, или электродвигателем, максимальная мощность которого не превышает 4 киловатт, а предусмотренная конструкцией максимальная скорость не выше 45 километров в час.
Как ранее пояснили в Министерстве юстиции, эта норма не распространяется на управление велосипедами, электросамокатами и мопедами - за управление такими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сохранится административная ответственность.
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Также в закон внесены предложения Минюста, предусматривающие, что в случаях, когда лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проведения проверки на наличие в организме опьяняющих веществ, а используемое транспортное средство принадлежит другому лицу, то полностью или частично стоимость данного транспортного средства будет взыскана с лица, совершившего преступление.
Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.
Уголовная ответственность введена также за управление транспортным средством или обучение управлению им под действием наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего вещества. При этом не предполагается определять концентрацию этих веществ или степень их воздействия.
За указанное нарушение может применяться лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком на пять лет.
Ранее в соответствии с законом о дорожном движении управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови выше 1,5 промилле предусматривало штраф и лишение прав на управление транспортным средством на пять лет. Уголовная ответственность за управление транспортным средством, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих веществ, была предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.
Также введена уголовная ответственность за отказ от проведения медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови или проверки на действие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ. Ранее уголовная ответственность в таких случаях была предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.
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