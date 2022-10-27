За вождение в состоянии опьянения выше 1,5 промилле введена уголовная ответственность

Уголовная ответственность введена также за управление транспортным средством или обучение управлению им под действием наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего вещества. При этом не предполагается определять концентрацию этих веществ или степень их воздействия.

За указанное нарушение может применяться лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком на пять лет.

Ранее в соответствии с законом о дорожном движении управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови выше 1,5 промилле предусматривало штраф и лишение прав на управление транспортным средством на пять лет. Уголовная ответственность за управление транспортным средством, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих веществ, была предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Также введена уголовная ответственность за отказ от проведения медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови или проверки на действие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ. Ранее уголовная ответственность в таких случаях была предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.