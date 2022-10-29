Ревнивцам на таких мероприятиях не место, да и это сообщество очень маленькое. Попасть туда можно только по рекомендации. О своих впечатлениях о посещении свингер-вечеринки RUS TVNET рассказал рижанин Роберт.
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Правила посещения свингер-клуба в Риге
В любом свингер-клубе действуют неписаные правила:
1. Заниматься сексом можно только с согласия партнера. Все происходит на добровольной основе;
2. Во время полового акта следует пользоваться презервативом. Конечно, если какая-то женщина желала, чтобы кончили в нее, то "это кто-то мог делать на свой страх и риск".
Приходящие в свингер-клуб не смешивают семью, любовь и секс.
"Изменяют умом, а не писькой. Это разные вещи", - объясняет он. Роберт никогда не говорил жене, куда он идет, хотя она все понимала. Ее никогда не прельщало желание присоединиться к мужу. Пока все происходило где-то далеко от дома и без последствий, женщина была спокойна.
Роберт не скрывает, что в Латвии еще есть те, кто устраивает подобные вечера.
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