Правила посещения свингер-клуба в Риге

В любом свингер-клубе действуют неписаные правила:

1. Заниматься сексом можно только с согласия партнера. Все происходит на добровольной основе;

2. Во время полового акта следует пользоваться презервативом. Конечно, если какая-то женщина желала, чтобы кончили в нее, то "это кто-то мог делать на свой страх и риск".

Приходящие в свингер-клуб не смешивают семью, любовь и секс.

"Изменяют умом, а не писькой. Это разные вещи", - объясняет он. Роберт никогда не говорил жене, куда он идет, хотя она все понимала. Ее никогда не прельщало желание присоединиться к мужу. Пока все происходило где-то далеко от дома и без последствий, женщина была спокойна.

Роберт не скрывает, что в Латвии еще есть те, кто устраивает подобные вечера.

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