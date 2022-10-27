Председатель Европарламента: санкции против России и Беларуси надо усилить

ЕС также требует оказания военной поддержки Украине, особенно с точки зрения систем ПВО и поставок тяжелого вооружения, сказала Метсола.

"Это необходимо, если мы действительно хотим, чтобы Украина выиграла эту войну", - отметила политик.

Метсола заявила, что Европарламент требует привлечения к ответственности представителей России, совершивших зверства и военные преступления в Украине.

Поддержка Украины является приоритетом и для латвийского Сейма, и для Европарламента. Также оба парламента поддерживают интеграцию Украины в Европейский союз, отметили Метсола и Мурниеце.

Спикер Сейма подчеркнула, что только окончательное поражение России и окончательная победа Украины могут принести прочный мир Европе. Это достижимая задача, и Латвия прилагает к этому усилия, сказала Мурниеце.

Странам также следует подумать о том, как еще больше поддержать Украину, способствуя ее восстановлению и наказывая Россию за совершенные ею военные преступления, отметила спикер Сейма.

В ходе встречи Мурниеце и Метсола обсудили также ситуацию с безопасностью в странах Балтии и меры по укреплению внешней и внутренней безопасности стран, в том числе борьбу с дезинформацией.

Также обсуждались энергетические вопросы и железнодорожный проект Rail Baltica, который, как подчеркнула Мурниеце, важен и для населения, и для транспортировки военных грузов.