Оленьи глаза, суд и абьюз: женщина-трансгендер поссорила Литвинову, Земфиру и Гордееву

Что случилось?

Со слов Натальи Максимовой, она считала себя "фрейлиной" Литвиновой. Ее зарплата составляла несколько тысяч евро. Но это сотрудничество дало Максимовой больше, чем заработок. Это был ее путь в общество и мир шоу-бизнеса.

"Во времена монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь", - рассказывала Максимова ранее в интервью Ксении Собчак.

Напомним, Наталья Максимова родилась в Казахстане как мальчик и позже сменила пол. После она начала карьеру модели, появилась на обложке журнала Tatler и начала получать интересные предложения и выгодные контракты. Максимова и Литвинова прекратили сотрудничать в 2019 году.

"Когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня есть важный момент. Во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, во-вторых, мы много времени проводили вместе. Мимикрию никто не отменял. Хотя тут сложно сказать, кто у кого что перенял. С Ренатой мы познакомились в Париже в 2008 году. Мы обменялись номерами телефонов, а потом встретились только в 2009 году в Москве. Мы расстались 31 декабря 2019 года", - сказала Максимова в интервью Катерине Гордеевой.