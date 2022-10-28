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Оленьи глаза, суд и абьюз: женщина-трансгендер поссорила Литвинову, Земфиру и Гордееву

rus.tvnet.lv
Оленьи глаза, суд и абьюз: женщина-трансгендер поссорила Литвинову, Земфиру и Гордееву
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Наталья Максимова, Катерина Гордеева, Рената Литвинова, Земфира
Наталья Максимова, Катерина Гордеева, Рената Литвинова, Земфира Фото: Кадр из видео

Самая известная в России трансгендерная женщина Наталья Максимова дала интервью Катерине Гордеевой. Она пять лет работала под началом актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которая называла ее своей компаньонкой. После этого вспыхнул настоящий скандал - Рената Литвинова готовит несколько исков в суд на бывшую помощницу, а проводившей интервью Гордеевой досталось от певицы Земфиры в соцсетях. RUS TVNET рассказывает, что же произошло.

Что случилось? 

Со слов Натальи Максимовой, она считала себя "фрейлиной" Литвиновой. Ее зарплата составляла несколько тысяч евро. Но это сотрудничество дало Максимовой больше, чем заработок. Это был ее путь в общество и мир шоу-бизнеса. 

"Во времена монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь", - рассказывала Максимова  ранее в интервью Ксении Собчак.

Напомним, Наталья Максимова родилась в Казахстане как мальчик и позже сменила пол. После она начала карьеру модели, появилась на обложке журнала Tatler и начала получать интересные предложения и выгодные контракты. Максимова и Литвинова прекратили сотрудничать в 2019 году.

"Когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня есть важный момент. Во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, во-вторых, мы много времени проводили вместе. Мимикрию никто не отменял. Хотя тут сложно сказать, кто у кого что перенял. С Ренатой мы познакомились в Париже в 2008 году. Мы обменялись номерами телефонов, а потом встретились только в 2009 году в Москве. Мы расстались 31 декабря 2019 года", - сказала Максимова в интервью Катерине Гордеевой. 

Наталья Максимова
Наталья Максимова Фото: Кадр из видео

Литвинова об этом союзе предпочитала молчать, а в интервью Гордеевой Максимова и вовсе фактически назвала Ренату абьюзером:

"Есть звезды, которые не терпят значимости других и хотят играть моноспектакль. Я понимала, что либо я всегда буду тенью и проживать жизнь взаймы, либо я уйду и буду жить своей жизнью.

Это были созависимые и абьюзивные отношения. Сейчас вспоминаю об этом и не понимаю, как я могла быть той Наташей. Порывов позвонить и написать нет. Обиды напрямую связаны с гордыней. Рената считает, что я предательница.

Я уверена, что у нее огромное количество обид на меня. Какие-то из них обоснованны. Я понимаю, что дружить и приятельствовать невозможно. У нас было несколько попыток создания декораций невраждебности. Не получилось".

Видео: Интервью с Натальей Максимовой

Ответ Ренаты Литвиновой

На этот раз Рената Литвинова решила не молчать, а высказаться. Кинодива подает на бывшую подопечную в суд. 

"Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать свое многолетнее молчание - все, что касается наших отношений с этим человеком, который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики... Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение", - сообщила Литвинова.

Рената Литвинова отрицает, что она была в тесных отношениях с Максимовой. 

"Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой, не прозвучало".

Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Скриншот YouTube/"Осторожно: Собчак!"

Реакция Земфиры

Следом после реакции Ренаты Литвиновой на интервью в своем Facebook-аккаунте в адрес Катерины Гордеевой и ее YouTube-канала высказалась Земфира. Певица назвала ее "непрофессиональным" и "скучным" журналистом.

Земфира
Земфира Фото: Кадр из видео

"Канал Гордеевой - говно. Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция. "Оленьи глаза" - это не оценка внешности, это ощущение от передач этого журналиста. Мне абсолютно все равно, как выглядит журналист", - заметила певица.

Спустя несколько часов в соцсети появился пост с извинениями Земфиры. "Этот пост - ошибка, не стоило публично. Прошу у всех прощения", - написала певица, но первую публикацию так и не удалила.

Катерина Гордеева
Катерина Гордеева Фото: Кадр из видео

На днях Земфира встретилась с политологом Екатериной Шульман, которая была замечена на ее концерте в Берлине. Земфира даже исполнила в гримерке специально для Екатерины песню "Доказано", которую та так любит.

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