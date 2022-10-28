Самая известная в России трансгендерная женщина Наталья Максимова дала интервью Катерине Гордеевой. Она пять лет работала под началом актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которая называла ее своей компаньонкой. После этого вспыхнул настоящий скандал - Рената Литвинова готовит несколько исков в суд на бывшую помощницу, а проводившей интервью Гордеевой досталось от певицы Земфиры в соцсетях. RUS TVNET рассказывает, что же произошло.
Оленьи глаза, суд и абьюз: женщина-трансгендер поссорила Литвинову, Земфиру и Гордееву
Что случилось?
Со слов Натальи Максимовой, она считала себя "фрейлиной" Литвиновой. Ее зарплата составляла несколько тысяч евро. Но это сотрудничество дало Максимовой больше, чем заработок. Это был ее путь в общество и мир шоу-бизнеса.
"Во времена монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь", - рассказывала Максимова ранее в интервью Ксении Собчак.
Напомним, Наталья Максимова родилась в Казахстане как мальчик и позже сменила пол. После она начала карьеру модели, появилась на обложке журнала Tatler и начала получать интересные предложения и выгодные контракты. Максимова и Литвинова прекратили сотрудничать в 2019 году.
"Когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня есть важный момент. Во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, во-вторых, мы много времени проводили вместе. Мимикрию никто не отменял. Хотя тут сложно сказать, кто у кого что перенял. С Ренатой мы познакомились в Париже в 2008 году. Мы обменялись номерами телефонов, а потом встретились только в 2009 году в Москве. Мы расстались 31 декабря 2019 года", - сказала Максимова в интервью Катерине Гордеевой.
Литвинова об этом союзе предпочитала молчать, а в интервью Гордеевой Максимова и вовсе фактически назвала Ренату абьюзером:
"Есть звезды, которые не терпят значимости других и хотят играть моноспектакль. Я понимала, что либо я всегда буду тенью и проживать жизнь взаймы, либо я уйду и буду жить своей жизнью.
Это были созависимые и абьюзивные отношения. Сейчас вспоминаю об этом и не понимаю, как я могла быть той Наташей. Порывов позвонить и написать нет. Обиды напрямую связаны с гордыней. Рената считает, что я предательница.
Я уверена, что у нее огромное количество обид на меня. Какие-то из них обоснованны. Я понимаю, что дружить и приятельствовать невозможно. У нас было несколько попыток создания декораций невраждебности. Не получилось".
Видео: Интервью с Натальей Максимовой
Ответ Ренаты Литвиновой
На этот раз Рената Литвинова решила не молчать, а высказаться. Кинодива подает на бывшую подопечную в суд.
"Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать свое многолетнее молчание - все, что касается наших отношений с этим человеком, который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики... Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение", - сообщила Литвинова.
Рената Литвинова отрицает, что она была в тесных отношениях с Максимовой.
"Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой, не прозвучало".
Реакция Земфиры
Следом после реакции Ренаты Литвиновой на интервью в своем Facebook-аккаунте в адрес Катерины Гордеевой и ее YouTube-канала высказалась Земфира. Певица назвала ее "непрофессиональным" и "скучным" журналистом.
"Канал Гордеевой - говно. Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция. "Оленьи глаза" - это не оценка внешности, это ощущение от передач этого журналиста. Мне абсолютно все равно, как выглядит журналист", - заметила певица.
Спустя несколько часов в соцсети появился пост с извинениями Земфиры. "Этот пост - ошибка, не стоило публично. Прошу у всех прощения", - написала певица, но первую публикацию так и не удалила.
На днях Земфира встретилась с политологом Екатериной Шульман, которая была замечена на ее концерте в Берлине. Земфира даже исполнила в гримерке специально для Екатерины песню "Доказано", которую та так любит.
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