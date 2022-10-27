Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного спила охраняемого дуба в Марупе, сообщили в полиции.
В Марупе спилили охраняемый дуб: начат уголовный процесс
Возбуждено уголовное дело по факту самовольной вырубки деревьев в чужом лесу или чужом земельном участке. Полиция оценит происшествие и его обстоятельства в рамках уголовного производства.
Уже сообщалось, что в среду, 26 октября, муниципальная полиция Марупского края получила информацию о возможном противоправном действии по вырубке охраняемого государством гигантского дуба на улице Кантора, сообщается на сайте самоуправления.
После осмотра места происшествия информация о возможном преступлении была передана в Государственную полицию и Департамент охраны природы (DAP).
Галерея: Место незаконного спила дуба
Рядом с спиленным дубом ведутся работы по строительству проекта рядного дома Dižozolu nami. По данным муниципалитета, в начале года жители близлежащих домов обратились к властям, в DAP и другие ответственные органы, пытаясь обеспечить, чтобы дуб не пострадал во время строительных работ.
Как свидетельствует архив агентства LETA, этим летом, пытаясь спасти дуб, Генпрокуратура обратилась в Административный районный суд с заявкой на возобновление административного дела в связи с решением Марупской краевой думы выдать разрешение для строительства в упомянутом месте ряда домов.
14 февраля Генпрокуратура получила заявление от DAP о повреждении памятника природы - дуба - на улице Кантора, 115 и 117, в Марупе, в процессе строительства ряда домов.
В ходе проверки выяснилось, что стройуправа Марупского края поступила противозаконно, выдав разрешение на строительство домов по упомянутым адресам.
Генеральный прокурор 8 апреля обратился в Административный районный суд с заявкой об отмене противозаконного разрешения на строительство и восстановления изначального состояния.
Не дожидаясь завершения суда, стройуправа Марупского края 12 апреля отменила выданные разрешения на строительство и обязала застройщика восстановить изначальное состояние недвижимости. Так как оспариваемый административный акт был отменен, суд 13 мая 2022 года принял решение об окончании делопроизводства по этому делу.
7 июля на внеочередном заседании Марупская краевая дума отменила решение стройуправы от 12 апреля и восстановила ранее оспоренные разрешения на строительства.
В связи с этим прокурор повторно обратился в Административный районный суд с просьбой возобновить дело в связи с новыми обстоятельствами.
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