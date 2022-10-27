В Марупе спилили охраняемый дуб: начат уголовный процесс

Возбуждено уголовное дело по факту самовольной вырубки деревьев в чужом лесу или чужом земельном участке. Полиция оценит происшествие и его обстоятельства в рамках уголовного производства.

Уже сообщалось, что в среду, 26 октября, муниципальная полиция Марупского края получила информацию о возможном противоправном действии по вырубке охраняемого государством гигантского дуба на улице Кантора, сообщается на сайте самоуправления.

После осмотра места происшествия информация о возможном преступлении была передана в Государственную полицию и Департамент охраны природы (DAP).

Галерея: Место незаконного спила дуба

Рядом с спиленным дубом ведутся работы по строительству проекта рядного дома Dižozolu nami. По данным муниципалитета, в начале года жители близлежащих домов обратились к властям, в DAP и другие ответственные органы, пытаясь обеспечить, чтобы дуб не пострадал во время строительных работ.