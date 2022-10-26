В Марупе спилили охраняемый дуб: задействованы полиция и DAP

После осмотра места происшествия информация о возможном преступлении была передана в Государственную полицию и Управление охраны природы ( DAP ).

В настоящее время самоуправление Марупского края не располагает информацией о лицах, совершивших преступное деяние. Дума призывает жителей сообщить информацию о происшествии, позвонив в муниципальную полицию Марупского края.

Рядом со спиленным дубом ведутся работы по строительству жилого проекта Dižosolu nami. По данным думы, в начале года жители близлежащих домов обратились в муниципалитет, DAP и другие ответственные органы с просьбой позаботиться о том, чтобы дуб не пострадал во время строительных работ.