В Лиепае открылся второй магазин Lidl

В честь открытия магазина с 8:00 до 15:00 в только что открывшемся магазине прошли вкусные дегустации продукции Lidl. В первый день покупателей приятно удивило цифровое колесо фортуны с различными призами, которое работало с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Также с сегодняшнего дня в новом магазине Lidl будут предоставляться услуги депозитарного контейнерного пункта

Lidl Фото: Пресс фото

Здание магазина площадью почти 2426 квадратных метров с торговым залом площадью 1435 квадратных метров. В магазине создан крупный овощной и фруктовый отдел.

В течение следующих четырех недель покупателям нового магазина будут предлагаться специальные товары и цены, которых не будет в других магазинах Lidl.

Lidl предлагает почти 60 видов свежеиспеченного хлеба и выпечки каждый день, а также интересные тематические недели с новыми вкусами продуктов со всего мира.

Компания также отмечает, что в течение года Lidl расширила предложение продукции, произведенной в Латвии - в настоящее время Lidl сотрудничает с более чем 50 местными производителями.

Оборот Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля этого года, достиг 101,423 млн евро, а убытки компании выросли на 3,4% - до 53,365 млн евро. миллионов евро.

Lidl Latvija начала активную деятельность 7 октября 2021 года, открыв 15 магазинов по всей Латвии. В настоящее время Lidl Latvija имеет 20 магазинов в 11 городах Латвии.