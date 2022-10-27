Видео ⟩ Подростки угнали микроавтобус и катались на нем около Огре

О преступлении в полицию сообщил мужчина, который заметил подозрительный микроавтобус на пути из Огре в Ригу. Автобус двигался относительно медленно в районе, где ограничение скорости составляет 90 км/ч.

Глядя на транспортное средство, мужчина понял, что знает его владельца.

"Я обогнал его с правой стороны и увидел, что за рулем юноши. Это было совпадение, что я узнал автобус. Микроавтобус - это служебная машина знакомого мне человека. Подумал, что надо позвонить и предупредить, что водитель неадекватно себя ведет на дороге. Я ему позвонил, а он говорит, что машину вчера ночью угнали", - рассказывает очевидец, который потом вызвал полицию.

"Они включили фары и сигналили. Они пытались остановиться. Нормальный водитель сразу бы остановился, но они продолжали движение", - рассказывает свидетель.

Пока полиция не дают подробных объяснений, как подростки смогли такое сделать.

Вероятно, дети находились в состоянии алкогольного опьянения, но это будет выяснено при назначенных обследованиях.

Родители подростков также прибыли на место происшествия и завершили формальности с инспекторами полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке