Полиция запретит доступ к советским памятникам в Даугавпилсе

В четверг, 27 октября, в дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis была опубликована информация о запрете приближаться к памятникам в Даугавпилсе. Доступ к памятникам будет закрыт в воскресенье, 30 октября, и в понедельник, 31 октября.

С воскресенья, 30 октября, с 22:00 до понедельника, 31 октября, до 9:00 будет закрыт допуск к памятнику солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии в Даугавпилсе, который расположен на улице 18 ноября. Также будет запрещен доступ к памятнику воинам советской армии в сквере Славы на улице Таутас и к прилегающей к нему территории от улицы Елгавас до улицы Гродняс.

Оба памятника включены список объектов, подлежащих демонтажу.

Существование советских памятников вызвало столкновение противоположных мнений среди населения Латвии, так как отражает разное понимание прошлого или противоположное толкование истории.

Часть латвийского общества, живущая под влиянием российских СМИ, воспринимает их как символ победы Советского Союза во Второй мировой войне, а другая часть латвийского общества воспринимает их как символ советской оккупации.

Решение о закрытии территории необходимо для достижения правовой цели - немедленного предотвращения угрозы безопасности, жизни, здоровью и защите имущества лиц, которая причиняет или с высокой степенью достоверности может причинить существенный ущерб интересам общественной безопасности, и предотвращения возможные провокаций и обострений, а также максимального предотвращения нарушений законодательства, заявляют в полиции.