Видео ⟩ Людям с ограниченными возможностями трудно попасть в туалеты при магазинах

Вот уже год, как жизнь Каспарса изменилась, он научился жить с протезом ноги.

Самой большой проблемой для Каспарса является поход в туалеты в супермаркетах, которые оказываются не такими доступными.

Он побывал во всех торговых центрах Риги и пришел к выводу, что туалеты для людей с ограниченными возможностями закрыты. Чтобы открыть дверь, нужно нажать кнопку. Каспару пришлось ждать несколько минут, пока охранник заметил его через глазок камеры и пустил в туалет. В других случаях приходилось идти в информационный центр магазина и просить доступ в туалет.

Программа Bez Tabu совместно с Каспарсом исследовала два торговых центра. Начали с Akropole ALFA. Подойдя к первому туалету, Каспарс нажимает кнопку открытия двери, но безрезультатно. Однако после недолгого ожидания открывается дверь в соседнем туалете.

В торговом центре Domina охранник двери туалета не открывает, так как, если смотреть на Каспарса через камеру нельзя сказать, что он инвалид.

Оба магазина дают нам почти идентичный ответ, что столкнулись с вандализмом на объектах, поэтому двери открыты не для всех. Однако они обещают, что подумают, как улучшить ситуацию.

Иварс Балодис, представитель ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons, не поддерживает позицию магазинов закрывать двери туалетов. По его словам, необходимо просвещать общественность о том, кому действительно нужны эти туалеты.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu на латышском языке