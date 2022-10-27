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Требования по эффективности производства для биогазовых станций не соответствуют Конституции

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Требования по эффективности производства для биогазовых станций не соответствуют Конституции
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Конституционный суд
Конституционный суд Фото: Zane Bitere/LETA

Постановление, которое устанавливает конкретные требования к эффективности производства энергии и эффективному использованию тепловой энергии для биогазовых электростанций в рамках обязательных закупок, не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд (КС) в четверг, 27 октября.

Иск в суд подали компании Ziedi JP, AD Biogāze stacija, Bio Future, Gas Stream, Conatus BIOenergy, International Investments, Agro Iecava, RZS Energo, а также научно-исследовательское хозяйство Vecauce Латвийского университета биологических наук и технологий (бывший Латвийский сельскохозяйственный университет).

Заявители производят электроэнергию в процессе когенерации с использованием биогаза. Их право на участие в обязательных закупках связано с соблюдением требований "О производстве электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также о порядке определения и надзора за ценами".

Предприниматели возражали против конкретных требований, связанных с предоставлением полезной тепловой энергии, а также с увязкой полезной тепловой энергии с определением суммы обязательной закупки путем расчета коэффициента эффективности производства энергии. По мнению заявителей, указанные требования не могут быть соблюдены.

Оспариваемая норма Закона о рынке электроэнергии гласит, что производители электроэнергии, которые пользуются правами, указанными в этом законе, и производят тепловую энергию в процессе когенерации, обязаны обеспечить эффективное использование тепловой энергии.

На основании вышеупомянутого закона Кабинет министров издал в 2020 году правила "О производстве электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также о порядке определения и надзора за ценами".

Норма этих правил определяет расчетный период при осуществлении права обязательной закупки.

Нормы также предусматривают, что в рамках обязательных закупок может продаваться только электроэнергия, произведенная в когенерации.

Правила также регламентируют, каким образом с учетом общих показателей эффективности электростанций, в том числе эффективного производства тепловой энергии, можно рассчитать количество электроэнергии, подлежащей реализации в обязательном порядке.

Суд принял решение о прекращении производства по делу в части о соответствии норм закона "О рынке электроэнергии", так как не установил нарушения прав, предусмотренных 1-й и 105-й статьями.

Также Конституционный суд признал несколько пунктов постановления Кабинета министров "О производстве электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также о порядке определения и надзора за ценами" несоответствующими первому предложению статьи 105 Конституции.

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