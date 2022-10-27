Требования по эффективности производства для биогазовых станций не соответствуют Конституции

Иск в суд подали компании Ziedi JP, AD Biogāze stacija, Bio Future, Gas Stream, Conatus BIOenergy, International Investments, Agro Iecava, RZS Energo, а также научно-исследовательское хозяйство Vecauce Латвийского университета биологических наук и технологий (бывший Латвийский сельскохозяйственный университет).

Заявители производят электроэнергию в процессе когенерации с использованием биогаза. Их право на участие в обязательных закупках связано с соблюдением требований "О производстве электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также о порядке определения и надзора за ценами".

Предприниматели возражали против конкретных требований, связанных с предоставлением полезной тепловой энергии, а также с увязкой полезной тепловой энергии с определением суммы обязательной закупки путем расчета коэффициента эффективности производства энергии. По мнению заявителей, указанные требования не могут быть соблюдены.

Оспариваемая норма Закона о рынке электроэнергии гласит, что производители электроэнергии, которые пользуются правами, указанными в этом законе, и производят тепловую энергию в процессе когенерации, обязаны обеспечить эффективное использование тепловой энергии.