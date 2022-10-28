Германия: Взрыв задел обе трубы "Северного потока - 2"

"Весьма вероятно, что диверсии с мощными взрывами негативно повлияли на обе трубы газопровода, поэтому его базовая техническая готовность уже не гарантируется", - указало правительство.

Как сообщалось, в конце сентября в Балтийском море произошло несколько взрывов, повредивших оба трубопровода "Северный поток" и вызвавших четыре утечки.

Хотя разливы были обнаружены в международных водах, два из них произошли в исключительной экономической зоне Дании и еще два - в исключительной экономической зоне Швеции.

Шведские власти 6 октября объявили, что была проведена подводная инспекция и собраны доказательства. Как сообщает Швеция, выводы проверки соответствуют подозрениям в возможном саботаже.

Трубопроводы оказались в эпицентре геополитической напряженности с тех пор, как Россия прекратила поставки газа в Европу, которая, в свою очередь, наложила санкции в связи с военным вторжением России в Украину. Есть подозрения, что взрывы были организованы Кремлем, но Москва отвергает такие подозрения. Звучат подозрения и в сторону Украины.

Хотя два газопровода "Северного потока" во время взрывов не использовались для доставки газа, в них топливо присутствовало.