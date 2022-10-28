Свидетельницей этого жуткого зрелища стала жительница Таллинна Ольга, которая в четверг вечером, 20 октября, проезжала по Лаагна-теэ и обратила внимание, что на мосту Саарепийга происходит что-то неладное, пишет Limon.ee.
Видео ⟩ В Таллинне отец "свесил" ребенка головой вниз с моста - что это было?
Ольга поделилась кадрами, которые зафиксировал видеорегистратор ее автомобиля, но отметила, что запись, увы, получилась довольно мутная. Зато зрелище, которое она увидела в тот вечер, до сих пор стоит у нее перед глазами. Ольга очень надеется, что полиции удастся установить личность мужчины, который подверг опасности маленького мальчика. Не дает покоя свидетельнице и вопрос, что же там происходило на самом деле.
Видео: В Таллинне отец свесил ребенка головой вниз с моста
"От этой картины меня до сих пор потряхивает, – рассказала Ольга. – Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папашка на Лаагна на мосту держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс маленького ребенка над канавой. Длилось это считаные секунды, но боюсь представить, какие могли бы быть последствия..."
Ольга, которая до сих пор не может забыть увиденное, недоумевает, что же сподвигло на такое поведение предполагаемого отца ребенка, что он делал с мальчишкой в тот вечер – применял своеобразные методы воспитания или дурачился, придумав бестолковую и опасную игру?
По описанию очевидицы, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон. На мужчине была шапка и темная куртка.
"Я это тоже видела!"
Чтобы предостеречь матерей, а также в надежде, что кто-то из них опознает своего "героя", Ольга поделилась скриншотом видео со своего авторегистратора в популярном таллиннском сообществе "Мамочки и их жизнь". Участницы этой группы пришли в ужас от одного только снимка.
"Я это тоже видела, проезжала и думала, что мне показалось. Меня потом долго трясло, хотелось плакать от такого... Ужас какой-то! Так страшно!" – нашлась женщина, которая в прошлый четверг тоже увидела это пугающее зрелище.
"У меня уже от фотографии мурашки по коже… Это нездоровая тема явно, а не методы воспитания или игра. Больной! Страшно представить: одно неловкое движение – и что могло произойти с ребенком? Какой адекватный отец будет так делать?!" – пишет еще одна участница сообщества матерей Эстонии.
"Бедный ребенок, надеюсь, это единственный такой "момент воспитания", – добавляет другая.
Мужчина найден!
Видео с авторегистратора, а также описание того, что она смогла разглядеть, проезжавшая мимо в машине случайная свидетельница Ольга отправила в полицию. В полиции подтвердили журналисту, что они получили видео и сейчас собирают информацию о произошедшем на мосту Саарепийга. Однако никакой точной информацией, увы, они не располагают.
"Не совсем понятно, что именно происходит на этом видео. На первый взгляд кажется, что взрослый поднимает ребенка в воздух и затем опускает обратно", – говорит Тейли Пийскоппель, руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции.
Сегодня, 26 октября, сотрудник полиции сообщила нашему корреспонденту, что мужчина, который попал на кадры видеорегистратора, найден.
Полиция быстро разыскала главного героя этих видеокадров. Руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель сообщила нашему порталу, что вчера, 27 октября, прославившийся на всю Эстонию отец, его сожительница и их общий ребенок встретились с полицией.
"По словам мужчины, они часто проходят по этому мосту, и поскольку он хотел ребенка развлечь – то поднял его в воздух, имитируя полет, и опустил обратно, – комментирует Тейли Пийскоппель. – Отец также подтвердил, что все это происходило у края моста, но за перила он ребенка не поднимал и не тряс. Также полиция при просмотре видео не установила, что ребенка трясли или его жизнь подвергалась опасности".
Также Тейли Пийскоппель отметила, что у родителей не было раньше каких-либо соприкосновений с полицией.
"Наша встреча также подтвердила, что с ребенком все хорошо", – подытожила сотрудник полиции.
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