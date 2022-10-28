Видео ⟩ В Таллинне отец "свесил" ребенка головой вниз с моста - что это было?

По описанию очевидицы, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон. На мужчине была шапка и темная куртка.

"Я это тоже видела!"

Чтобы предостеречь матерей, а также в надежде, что кто-то из них опознает своего "героя", Ольга поделилась скриншотом видео со своего авторегистратора в популярном таллиннском сообществе "Мамочки и их жизнь". Участницы этой группы пришли в ужас от одного только снимка.

"Я это тоже видела, проезжала и думала, что мне показалось. Меня потом долго трясло, хотелось плакать от такого... Ужас какой-то! Так страшно!" – нашлась женщина, которая в прошлый четверг тоже увидела это пугающее зрелище.

Фото: Кадр, попавший на видеорегистратор

"У меня уже от фотографии мурашки по коже… Это нездоровая тема явно, а не методы воспитания или игра. Больной! Страшно представить: одно неловкое движение – и что могло произойти с ребенком? Какой адекватный отец будет так делать?!" – пишет еще одна участница сообщества матерей Эстонии.

"Бедный ребенок, надеюсь, это единственный такой "момент воспитания", – добавляет другая.

Мужчина найден!