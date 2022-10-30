Премьерская партия "Новое Единство" сожрала "Для развития/За!" и ими же прикрылась, так как Кришьянис Кариньш руководит по модели, известной еще на Руси - "хороший царь, плохие бояре", то есть - хороший премьер, плохие министры. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал пока еще министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!").
Павлютс: "Новое Единство" нас сожрало и нами прикрылось"
На недавних парламентских выборах партия "Для развития/За!" потерпела поражение - для прохождения в Сейм нового созыва ей не хватило несколько сотен голосов. В уходящем правительстве партия возглавляла четыре не самые простые министерства: за здравоохранение отвечал Даниэль Павлютс (сменил Илзе Винькеле), за внутренние дела - Кристап Эклонс (сменил Марию Голубеву), за оборону - Артис Пабрикс, а за охрану окружающей среды и региональное развитие - Артур Том Плешс (сменил Юриса Пуце). Выиграла выборы партия премьера "Новое Единство" (26 мест).
Поговорили с Даниэлем Павлютсом о неудаче его политической силы на выборах, политических методах Кришьяниса Кариньша, непростом будущем близких по духу "Прогрессивных", а также о возможном кризисе либеральных ценностей в Латвии.
О решении не привлекать "Прогрессивных" в новую коалицию
Даниэля Павлютса совершенно не удивило решение "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения не привлекать в коалицию новую политическую силу - "Прогрессивных". По мнению политика, такое развитие событий было очевидно с момента поступления окончательных результатов выборов, а единственная интрига была лишь в том, каким именно образом им откажут. "Им сделали очень плохое предложение, они на него логично отреагировали, сказали: "Да идите вы". Они им сделали предложение, чтобы они отказались. Они и отказались. И господин Кариньш смог сказать: "Вот, они отказались. Мы остались с двумя партиями".
В формируемом правительстве Павлютс видит совершенно новую ситуацию - ранее "был паноптикум, в котором господин Кариньш был как баланс, как гарант спокойствия, за что его переизбрали, собственно, и был таким как бы центрически успокаивающим, неидеологическим отцом, условно.
А теперь у нас получается такой, знаете, национально-консервативный, национально-регионально-консервативный загон, в который господин Кариньш попадает, его вклинивают".
При этом, по мнению Павлютса, если Нацобъединение - очень прогнозируемая политическая сила, то новоприбывший Объединенный список еще предстоит со временем изучить. Несмотря на большое количество мандатов "Нового Единства", решения будут в большой мере зависеть от каждого из партнеров, потому что у каждого есть так называемая золотая карта. В случае, если не будет полного взаимопонимания, поддержки придется искать за пределами коалиции.
"Так что ситуация может быть очень даже мобильная", - отметил Павлютс, не исключив, что у "Прогрессивных" остаются шансы на эффективную работу в Сейме. Он убежден, что это будет зависеть от них самих. "Они, конечно, люди достаточно опытные в профессиональной сфере, но не в политике. Соответственно, в случае нахождения в оппозиции в парламенте в первый раз это вопрос скорости обучения их определенным навыкам, техническим приемам ведения парламентской оппозиционной работы, мастерами которой являются СЗК и являлось "Согласие".
В его понимании, "Прогрессивные" остаются фактически единственными либерально-прогрессивными европейскими политиками в парламенте, и на них будет огромное давление. "Мы тоже будем на них оказывать определенное давление, требовать результата, как бы представлять ту часть общества, избирателя, который у нас общий по вопросам, скажем, прав человека, по вопросам регистрации отношений однополых пар и так далее, и тому подобное", - отметил Павлютс.
О либеральных ценностях
Сегодня все чаще звучит мнение, что в связи с геополитикой консервативные настроения сейчас преобладают над либеральными. Павлютс с этим согласился лишь отчасти: "С точки зрения развития ситуации с войной, это, конечно, меняет, но это как бы внешнее такое происшествие, гексогенное. То есть понятно, что во время войны, такого конфликта, либеральные идеи и идеи прав человека, терпимости, толерантности, они не востребованы. И нам было очень сложно перед выборами, мы либералы, нам очень трудно с этим нормативом: "Кто не так думает - уезжайте" и "По-русски говорить не будем со СМИ" и так далее. Нам было с этим очень трудно.
Понимаете, мы как бы чувствовали себя между, с одной стороны, давлением патриотизма, а с другой стороны - давлением терпимости, это был сложный для нас период.
И я думаю, что вот эта предвыборная кампания - это давление и противоречие, которое диктует военное время и огромный такой накал, ну, как бы эмоциональный, психологический накал в обществе, - это повлияло на наши результаты".
В то же время сильного наклона в сторону консерватизма в Латвии Павлютс бы не выделял, так как и в новый Сейм вошли "Прогрессивные" (10 мест), а также свое представительство усилила центристская партия "Новое Единство" (26), то есть либерально-центристские настроения в Латвии никуда не делись.
О том, как прикрывался Кариньш
Корректно ли считать, что "Новое Единство" в каком-то смысле нарастило политический капитал за счет того, что непопулярные решения и прогрессивные, либеральные идеи отдавало "Для развития/За!", используя эту политическую силу в качестве бронежилета?
Этот момент Павлютс прокомментировал, не стесняясь в выражениях. "Новое Единство" нас действительно сожрало и нами прикрылось. Но механизм был немножко другой. Тут дело не в либерализме или таких вещах. Тут дело совершенно другое.
В принципе, то, что господин Кариньш совершенно мастерски сделал - он провернул операцию в стиле госпожи Меркель, которая имела обыкновение как бы высасывать своих партнеров по коалиции.
Помните, была такая история в Германии, когда у них была эта грандкоалиция с социал-демократами? То есть CDU с SPD. Так они проиграли следующие выборы, проработали под руководством госпожи Меркель и на следующих выборах - в пух и прах. У нас получилась, в принципе, похожая ситуация, поскольку у нас в принципе модель, как руководил кабинетом четыре года подряд господин Кариньш, - такая очень кабинетная модель, которую мы видели еще на Руси в свое время, то есть - хороший царь, плохие бояре, то есть - хороший премьер, плохие министры.
Если кризис, то кризис в Министерстве здравоохранения. Это ничего, что это глобальный кризис. И в других странах, скажем, вакцины закупали на уровне премьер-министра. У нас виноват министр здравоохранения, хотя принимали решение в кабинете и так далее. Если кризис беженцев или гибридная проблема на границе с Лукашенко, то это Министерство внутренних дел. То есть, скажем, в Литве, например, рабочими группами по выстраиванию забора на границе с Беларусью кто руководил? Премьер Ингрида Шимоните, а не какой-то там министр внутренних дел. То есть, видите, это такая чисто кабинетная игра.
То есть, помните, все эти наши пресс-конференции после заседания кабинета и так далее? Это мне все напоминает немножко старый политический анекдот, когда одноклассники общаются спустя какое-то время в профессии, и один работает журналистом, спрашивает своего друга, который работает в Пентагоне. "Слушай, что у вас, собственно, с Пентагоном такое? Как что - так гробы, какие-то неполадки? Что, хороших новостей не бывает? Тот говорит: "Если будут хорошие новости, они будут из Белого дома". Вот, собственно, такая механика скорее, нежели идеологическая.
В принципе, как заявил один из таких известных в Латвии политтехнологов, работающих внутри партии, он дал оценку этим выборам, по-моему, чрезвычайно точно -
в этих выборах те, кто красиво говорили, тотально обыграли тех, кто делал реформы. Тотально - в одни ворота".
О голосах русскоговорящих
Напоследок Даниэль Павлютс признал, что его политической силе всегда было важно доказать, что в латвийской политике можно преодолеть раскол избирателя по языковому признаку. На его взгляд, партии частично это удалось.
"Для меня, конечно, жаль, что как бы произошла такая радикализация в фланге русскоязычного избирателя. Но я очень надеюсь, что европейская часть латвийских русскоговорящих все-таки в будущем будет голосовать за партии, которые интересуются их голосами, но не являются открыто русскоязычными партиями. То есть нормализация голосования за партии идеологического блока. Мы являемся партией идеологического блока, мы не являемся латышской партией per se".
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