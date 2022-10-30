Павлютс: "Новое Единство" нас сожрало и нами прикрылось"

Корректно ли считать, что "Новое Единство" в каком-то смысле нарастило политический капитал за счет того, что непопулярные решения и прогрессивные, либеральные идеи отдавало "Для развития/За!", используя эту политическую силу в качестве бронежилета?

Этот момент Павлютс прокомментировал, не стесняясь в выражениях. "Новое Единство" нас действительно сожрало и нами прикрылось. Но механизм был немножко другой. Тут дело не в либерализме или таких вещах. Тут дело совершенно другое.

В принципе, то, что господин Кариньш совершенно мастерски сделал - он провернул операцию в стиле госпожи Меркель, которая имела обыкновение как бы высасывать своих партнеров по коалиции.

Помните, была такая история в Германии, когда у них была эта грандкоалиция с социал-демократами? То есть CDU с SPD. Так они проиграли следующие выборы, проработали под руководством госпожи Меркель и на следующих выборах - в пух и прах. У нас получилась, в принципе, похожая ситуация, поскольку у нас в принципе модель, как руководил кабинетом четыре года подряд господин Кариньш, - такая очень кабинетная модель, которую мы видели еще на Руси в свое время, то есть - хороший царь, плохие бояре, то есть - хороший премьер, плохие министры.