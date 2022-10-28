Кадыров подтвердил гибель 23 чеченцев при ударе ВСУ

В своем Telegram-канале Кадыров признал, что в результате удара погибли по меньшей мере 23 так называемых кадыровца, а 58 получили ранения.

Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое.

Во вторник, 25 октября, Генштаб ВСУ сообщил, что в результате обстрела украинской артиллерией в селе Каджиру погибли 30 российских военнослужащих, еще около 100 оказались погребены под руинами зданий.

Глава военной администрации Херсонской области Сергей Хлан заявил, что убиты 40 российских солдат, а 60 боевиков погребены под завалами.

Рамазан Кадыров стал одним из самых активных комментаторов войны в Украине, он часто выкладывает в соцсетях фото, текстовые и аудиозаписи.

Ранее он заявил, что отправил на фронт в Украину своих несовершеннолетних детей, которые после этого привезли "в подарок" отцу трех "украинских военнопленных", а недавно призвал "стирать с лица земли" украинские города в случае обстрелов со стороны ВСУ оккупированных Россией территорий.