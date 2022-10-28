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Украина начнет применять Bayraktar против иранских беспилотников

rus.tvnet.lv
Украина начнет применять Bayraktar против иранских беспилотников
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Беспилотники турецкого производителя Baykar
Беспилотники турецкого производителя Baykar Фото: dpa/scanpix

Беспилотники турецкого производителя Bayraktar вскоре смогут использоваться в Украине против летающих дронов-камикадзе, которые наносят удары по объектам критической инфраструктуры в Украине.

"В ближайшее время на наших беспилотниках Bayraktar TB2 и Akincis появятся ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и других самолетов противника. Мы проводим испытания", - заявил глава компании на выставке оборонных технологий в Стамбуле.

Украина успешно использовала беспилотники Bayraktar TB2 против российских войск.

Но в последнее время Россия начала использовать иранские беспилотники Shahed-136, что поставило Киев в более сложное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о "масштабной катастрофе", если в зимние месяцы продолжатся удары беспилотников-камикадзе по объектам энергетики.

"В любом случае должны быть подготовлены контрмеры. Мы полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по защите своего суверенитета", - подчеркнули в турецкой компании, которая производит беспилотники Bayraktar.

"Камикадзе медленные, громкие и используются на малых высотах, что делает их легкой мишенью", - пояснил глава компании.

Компания также планирует укреплять сотрудничество с Киевом, в том числе за счет открытия в течение года производственной компании в Украине.

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