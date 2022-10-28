Беспилотники турецкого производителя Bayraktar вскоре смогут использоваться в Украине против летающих дронов-камикадзе, которые наносят удары по объектам критической инфраструктуры в Украине.
Украина начнет применять Bayraktar против иранских беспилотников
"В ближайшее время на наших беспилотниках Bayraktar TB2 и Akincis появятся ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и других самолетов противника. Мы проводим испытания", - заявил глава компании на выставке оборонных технологий в Стамбуле.
Украина успешно использовала беспилотники Bayraktar TB2 против российских войск.
Но в последнее время Россия начала использовать иранские беспилотники Shahed-136, что поставило Киев в более сложное положение.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о "масштабной катастрофе", если в зимние месяцы продолжатся удары беспилотников-камикадзе по объектам энергетики.
"В любом случае должны быть подготовлены контрмеры. Мы полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по защите своего суверенитета", - подчеркнули в турецкой компании, которая производит беспилотники Bayraktar.
"Камикадзе медленные, громкие и используются на малых высотах, что делает их легкой мишенью", - пояснил глава компании.
Компания также планирует укреплять сотрудничество с Киевом, в том числе за счет открытия в течение года производственной компании в Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!