Шойгу: мобилизация завершена, планы выполнены

По словам министра обороны, в армию призвали 300 тыс. человек.

"Никаких новых заданий не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту", - заявил Шойгу.

Также министр сказал, что "после завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений".

Также министр обороны сказал, что еще 218 тыс. человек проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

При этом юристы обращают внимание, что частичная мобилизация в России была объявлена указом Путина и, соответственно, может быть завершена только аналогичным указом.