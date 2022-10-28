Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что частичная мобилизация, начавшаяся в стране 21 сентября, завершена. Об этом пишет Русская служба BBC.
Шойгу: мобилизация завершена, планы выполнены
По словам министра обороны, в армию призвали 300 тыс. человек.
"Никаких новых заданий не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту", - заявил Шойгу.
Также министр сказал, что "после завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений".
Также министр обороны сказал, что еще 218 тыс. человек проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.
При этом юристы обращают внимание, что частичная мобилизация в России была объявлена указом Путина и, соответственно, может быть завершена только аналогичным указом.
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