Сервис для чтения книг Bookmate и основательница "Дождя" Синдеева внесены в реестр иноагентов

Андрей Баев в разговоре с "Ъ" затруднился давать прогноз относительно того, как статус иноагента может повлиять на работу сервиса в России, но предположил, что статус он, Bookmate и Александр Докучаев получили в связи с изданием книги "Лето в пионерском галстуке".

Реестр физлиц-"иноагентов"

Кроме того, минюст пополнил реестр физлиц-"иноагентов". В него включены шесть человек, в том числе основательница телеканала "Дождь" (также признан СМИ-"иноагентом") Наталья Синдеева и журналисты канала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский.

Котрикадзе в эфире "Дождя" заявила, что скорее всего не будет маркироваться, но посоветуется с адвокатом.

"Это не имеет никакого практического смысла. На самом деле, все это закончится очень скоро. Все эти списки врагов России потеряют всякий смысл, и мы их просто выкинем на свалку", - сказала она.

Кроме того, в реестре включены адвокат Михаил Беньяш, журналист и политический обозреватель Иван Яковина и политтехнолог Тарас Березовец.

"Мне дико приятно, я очень переживал, что меня не вносят в этот список", - сказал Яковина.

"У нас ничего не меняется. Мы работаем, как и работали. Продолжаем защищать. Это все конечно забавно, но не повод прекращать работу", - прокомментировал Би-би-си включение в реестр "иноагентов" адвокат Михаил Беньяш.

По версии минюста России, шесть новых физлиц-"иноагентов" получают финансирование от Украины.

Как пополняют списки