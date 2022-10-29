Политолог: Дружественные Западу страны Ближнего Востока для России важнее Ирана

Говоря о военном сотрудничестве и его потенциальном развитии, политолог отрицал важную роль Ирана в повышении военного потенциала России: "То, что России как глобальному игроку понадобится иранское оружие или технологии, на мой взгляд, не очень правдоподобно и логично. Я бы сказал, что в данном случае Иран менее привлекателен для России, чем другие страны". Он считает, что обмен технологиями между Ираном и Россией может иметь лишь второстепенное, символическое значение.

Алави повторил, что Россия на самом деле сосредоточена на улучшении отношений с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, которые традиционно считаются дружественными Западу. "Визит лидера ОАЭ в Москву, очень теплые отношения с правительством Саудовской Аравии и регулярные визиты президента Эрдогана в Москву показывают, что для России важнее поддерживать и расширять отношения с этими странами", - сказал политолог. Главное, что эти страны действительно могут помочь снизить влияние западных санкций, потому что имеют влияние на рынках нефти и газа. "Но Иран, изолированная страна, уже подвергающаяся усилению санкций, практически может предложить лишь очень ограниченный обмен идеями.

Думаю, что Россию больше интересуют дружественные Западу страны Ближнего Востока, а они, в свою очередь, все больше интересуются Россией", - заключил Алави.

Политолог также спрогнозировал, что в будущем из-за отношений России с другими ближневосточными странами отношения с Ираном станут холоднее, а положение Ирана в мире будет все более обособленным, несмотря на усилия по включению в различные евразийские форматы сотрудничества. Кроме того, выход Ирана из изоляции невыгоден России, поскольку он является естественным конкурентом доминированию России на мировом рынке природного газа.