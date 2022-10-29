"Нахождение в очень изолированном положение, а также сближение Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции с Россией усилили стремление Ирана сохранить свои традиционные отношения с РФ", - рассказал в интервью передаче Pasaule kabatā на TVNET иранский политолог, преподаватель Университета SOAS в Лондонском центре иранских исследований, Сейед Али Алави.
Политолог: Дружественные Западу страны Ближнего Востока для России важнее Ирана
Как сообщалось, информация от разведывательных служб Украины и ее союзных стран указывает на причастность иранских беспилотников Shahed и военных инструкторов к российским военным операциям в Украине - беспилотники активно используются для атаки украинских объектов критической инфраструктуры, а инструкторы обучать российские войска тому, как с ними работать. Иран впервые фактически вовлечен в боевые действия в Европе, хотя РФ и Иран пока отрицают это сотрудничество. Однако явно прослеживается укрепление отношений между этими двумя странами.
Иранский политолог заявил, что Иран поддерживает хорошие отношения с Россией, потому что изолирован и конкурирует с другими странами Ближнего Востока за сотрудничество с евразийскими державами, а не потому, что иранцы поддерживают войну против Украины. "На мой взгляд, это больше вопрос реальной политики. Тот факт, что иранские власти отрицают какую-либо прямую связь с Россией в этой войне, свидетельствует о том, что это решение не является популярным среди иранского народа", - сказал Алави.
Он подчеркнул, что в том, что Иран вынужден искать партнеров в России, Китае и других странах, также виноваты безуспешные переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки, или JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий).
Говоря о военном сотрудничестве и его потенциальном развитии, политолог отрицал важную роль Ирана в повышении военного потенциала России: "То, что России как глобальному игроку понадобится иранское оружие или технологии, на мой взгляд, не очень правдоподобно и логично. Я бы сказал, что в данном случае Иран менее привлекателен для России, чем другие страны". Он считает, что обмен технологиями между Ираном и Россией может иметь лишь второстепенное, символическое значение.
Алави повторил, что Россия на самом деле сосредоточена на улучшении отношений с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, которые традиционно считаются дружественными Западу. "Визит лидера ОАЭ в Москву, очень теплые отношения с правительством Саудовской Аравии и регулярные визиты президента Эрдогана в Москву показывают, что для России важнее поддерживать и расширять отношения с этими странами", - сказал политолог. Главное, что эти страны действительно могут помочь снизить влияние западных санкций, потому что имеют влияние на рынках нефти и газа. "Но Иран, изолированная страна, уже подвергающаяся усилению санкций, практически может предложить лишь очень ограниченный обмен идеями.
Думаю, что Россию больше интересуют дружественные Западу страны Ближнего Востока, а они, в свою очередь, все больше интересуются Россией", - заключил Алави.
Политолог также спрогнозировал, что в будущем из-за отношений России с другими ближневосточными странами отношения с Ираном станут холоднее, а положение Ирана в мире будет все более обособленным, несмотря на усилия по включению в различные евразийские форматы сотрудничества. Кроме того, выход Ирана из изоляции невыгоден России, поскольку он является естественным конкурентом доминированию России на мировом рынке природного газа.
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