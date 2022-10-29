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Видео ⟩ У Кэти Перри "заклинило" глаз: фанаты гадают, что это было

rus.tvnet.lv
У Кэти Перри "заклинило" глаз: фанаты гадают, что это было
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Фото: Ekrānuzņēmums

В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте американской певицы Кэти Перри в Лас-Вегасе. На нем происходит действительно нечто максимально странное - глаз 38-летней исполнительницы бесконтрольно закрывается.

В какой-то момент Кэти Перри касается виска пальцами и веко поднимается. После того, как видео попало в Сеть, пользователи стали строить догадки. Среди них были даже безумные версии - от того, что Перри - биоробот, до паралича лица. 

Были и версии о том, что все дело в накладных ресницах певицы, на которые визажист нанес слишком много клея. Но, быть может, у Кэти на концерте были популярные нынче магнитные ресницы.

За короткое время видео набрало почти 20 миллионов просмотров. 

@katyperrytv KATYYYYY!#PLAY🍄 ♬ sonido original - Katy Perry TV

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