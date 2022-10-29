Видео ⟩ У Кэти Перри "заклинило" глаз: фанаты гадают, что это было

В какой-то момент Кэти Перри касается виска пальцами и веко поднимается. После того, как видео попало в Сеть, пользователи стали строить догадки. Среди них были даже безумные версии - от того, что Перри - биоробот, до паралича лица.

Были и версии о том, что все дело в накладных ресницах певицы, на которые визажист нанес слишком много клея. Но, быть может, у Кэти на концерте были популярные нынче магнитные ресницы.

За короткое время видео набрало почти 20 миллионов просмотров.