В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте американской певицы Кэти Перри в Лас-Вегасе. На нем происходит действительно нечто максимально странное - глаз 38-летней исполнительницы бесконтрольно закрывается.
Видео ⟩ У Кэти Перри "заклинило" глаз: фанаты гадают, что это было
У Кэти Перри "заклинило" глаз: фанаты гадают, что это было
В какой-то момент Кэти Перри касается виска пальцами и веко поднимается. После того, как видео попало в Сеть, пользователи стали строить догадки. Среди них были даже безумные версии - от того, что Перри - биоробот, до паралича лица.
Были и версии о том, что все дело в накладных ресницах певицы, на которые визажист нанес слишком много клея. Но, быть может, у Кэти на концерте были популярные нынче магнитные ресницы.
За короткое время видео набрало почти 20 миллионов просмотров.
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