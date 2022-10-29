Табло на Рижском автовокзале установлены задом наперед? Разбирался RUS TVNET

Работа иностранного инженера, которую никто не проверял?

Поэт Айвар Эйпурс так описывает увиденное в своем аккаунте в Facebook: "После долгого перерыва я приехал на Рижский автовокзал, порадовался новым широким платформам у канала, хотя на этот раз без крыши. Когда рассказал об этом на работе, коллега довольно гневно указала на, по ее мнению, что-то совершенно нелогичное.

В следующий раз я убедился, что она была абсолютно права. Я не заметил, что световые табло в местах отправления автобусов установлены "лицом" в сторону Даугавы. Довольно своеобразно, мягко говоря. Неужели это делал кто-то ночью и никто не проверил?

Или это был какой-то высокооплачиваемый иностранный инженер, прочитавший о Латвии только в каком-нибудь историческом романе. Он мог подумать, что аборигены плывут до автовокзала по Даугаве, а потом идут на посадку, не заходя в кассу".

Другие пассажиры автовокзала также заметили странное зрелище и пытаются найти ему объяснение.