Подойдя к автобусной остановке на Рижском международном автовокзале, рижанин был удивлен тем, что электронные табло с информацией о рейсах и времени отправления автобусов повернуты к пассажирам, выходящим с вокзала, задней стороной. Так должно быть?
Табло на Рижском автовокзале установлены задом наперед? Разбирался RUS TVNET
Работа иностранного инженера, которую никто не проверял?
Поэт Айвар Эйпурс так описывает увиденное в своем аккаунте в Facebook: "После долгого перерыва я приехал на Рижский автовокзал, порадовался новым широким платформам у канала, хотя на этот раз без крыши. Когда рассказал об этом на работе, коллега довольно гневно указала на, по ее мнению, что-то совершенно нелогичное.
В следующий раз я убедился, что она была абсолютно права. Я не заметил, что световые табло в местах отправления автобусов установлены "лицом" в сторону Даугавы. Довольно своеобразно, мягко говоря. Неужели это делал кто-то ночью и никто не проверил?
Или это был какой-то высокооплачиваемый иностранный инженер, прочитавший о Латвии только в каком-нибудь историческом романе. Он мог подумать, что аборигены плывут до автовокзала по Даугаве, а потом идут на посадку, не заходя в кассу".
Другие пассажиры автовокзала также заметили странное зрелище и пытаются найти ему объяснение.
Гунта говорит: "Я думаю, что это техническая ошибка, они не знали, как сделать по-другому. Табло перенесли с предыдущих мест отправления автобусов на край набережной, и вот так получилось. Нужно ждать, когда закончатся строительные работы. Тогда наверняка все вернут как было".
С Гунтой согласились и другие латвийцы.
"Сегодня все чаще используют электронные билеты, поэтому большое количество пассажиров действительно прибывает на автовокзал со стороны Даугавы, у меня самой недавно так было. Однако большинство определенно все еще идет через кассы - и табло логичнее было бы повернуть в сторону автовокзала", - считает Линда.
Комментарий от автовокзала
Директор по логистике и информационным технологиям Рижского международного автовокзала Юрис Пепулис поясняет: "Во время реконструкции платформ информационные табло перенесли на новые платформы отправления. Эти табло - односторонние.
Они располагаются прямо напротив мест, где останавливаются автобусы, чтобы пассажиры, стоящие на платформе, могли видеть и информацию на табло, и приближающиеся автобусы. Это же табло видит и водитель автобуса, потому что автобус отправляется согласно времени, указанному на табло".
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