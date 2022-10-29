Die Welt: Военные РФ обсуждали ядерный удар по ФРГ. Это могло быть сделано нарочно

Die Welt пишет, что западные спецслужбы перехватили радиопереговоры ВМФ России во время маневров в Балтийском море в конце прошлого года.

Эксперты считают, что обсуждение применения ядерного оружия на военных учениях - обычное дело - такое случалось и во время маневров НАТО. Такие разговоры не всегда указывают на реальную угрозу. Кроме того, следует учитывать факт, что русские, вероятно, знали, что их подслушивают, поэтому намеренно говорили о ядерном ударе, чтобы запугать своих противников и вызвать страх на Западе.

Россия и угроза ядерного удара

Угроза ядерного удара со стороны России усилилась после объявления 21 сентября "частичной" мобилизации. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что "роза ветров может обернуться" против Запада.

После взрыва на Крымском мосту Кремль уклонился от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на оккупированные территории Украины, которые РФ пыталась аннексировать после проведения "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока ограничиваются словесной риторикой, а реальной подготовки к удару нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России применить ядерное оружие против Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил недоумение, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его применять.