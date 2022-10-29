Избиение мужа Нэнси Пелоси: подозреваемый был ультраправым и верил в конспирологические теории

Издание Globe and Mail со ссылкой на отчима подозреваемого, сообщает, что Дейпеп вырос в западной канадской провинции Британская Колумбия, затем переехал в США и отдалился от членов семьи.

Через несколько часов после нападения американское правительство предупредило полицию по всей стране о "повышенной угрозе" насилия на основе политических убеждений, исходящей от американских экстремистов.

Президент США Джо Байден назвал нападение на мужа Нэнси Пелоси "подлым". Он призвал всех, независимо от политических взглядов, выступить против насилия в политике.

Расследование дела продолжается. Его ведет полиция Сан-Франциско вместе с ФБР и полицией Капитолия - отдельной полицейской службой, охраняющей членов Конгресса США и здание.

Нэнси Пелоси - один из самых влиятельных политиков в США. В 2021 году она в четвертый раз была избрана председателем нижней палаты Конгресса США. Это значит, что если Джо Байден и вице-президент Камала Харрис по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, президентские полномочия перейдут к Пелоси.

Сейчас Пелоси участвует в подготовке Демократической партии к промежуточным выборам 8 ноября.

В мировой прессе имя Пелоси в последнее время фигурировало в связи с ее визитом на Тайвань, спровоцировавший крупномасштабные китайские морские учения вокруг острова. Китай, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, также выразил протест.

Пол и Нэнси Пелоси состоят в браке с 1963 года, у них пятеро детей. Муж Пелоси - мультимиллионер и основатель венчурной компании Financial Leasing Services. Состояние четы Пелоси оценивается примерно в 114 млн долларов.

Конгрессмены особенно щепетильно относятся к вопросам безопасности после нападения на Капитолий в прошлом году, которое осуществили сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа.

На домах нескольких членов нижней палаты - как демократов так и республиканцев - с тех пор несколько раз появлялись граффити. В прошлом году на том же доме Пелоси в Сан-Франциско появилось требование "отменить арендную плату".