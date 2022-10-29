В течение года в поле зрения ЛГБТ+ и объединения их друзей Mozaīka попали девять случаев насильственных нападений на представителей ЛГБТ-общины, однако ни один из пострадавших не обратился в полицию, сообщил в пятницу на дискуссии "Состояние прав ЛГБТ+ в Латвии" член правления Mozaīka Каспар Залитис.
Mozaīka: За год на представителей ЛГБТ+ было совершено 9 нападений
Как агентству LETA отметили в Mozaīka, в течение последних лет было получено 300 сообщений о случаях разжигания ненависти в интернете. Чаще всего распространяемой ненавистью были грубости и стереотипизация, а также призывы ограничить права.
Комментарии, содержавшие признаки разжигания ненависти, например, призывы к насилию или даже в отдельных случаях - призывы ликвидировать, убить или уничтожить - были поданы в Государственную полицию, в результате чего было принято семь решений о начале уголовного процесса, а также одно решение о прекращении уголовного процесса.
В 73% случаев в течение 24 часов содержимое удалялось из соцсетей, в свою очередь в 10% случаев реакции от соцсетей не последовало.
По словам Залитиса, несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами содержание разжигающих ненависть сообщений и их распространяемость в соцсетях значительно не изменились, наблюдается значительное улучшение в плане реакции Государственной полиции - по всем поданным Mozaīka сообщениям были начаты уголовные процессы, что указывает на общее улучшение практики расследования разжигания ненависти.
В то же время член правления Mozaīka отмечает, что необходимо продолжать обучение полицейских в области разжигания ненависти и области социальной ненависти и нетерпимости, о чем говорится в 150-й статье Уголовного закона, а также рассмотреть возможность создания специализированного отдела Государственной полиции полиции по расследованию разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти.
В отчете "Состояние прав ЛГБТ+ в Латвии" делается вывод, что, несмотря на стагнацию в области прав ЛГБТ+ в Латвии, особенно в связи с непринятием 13-м Сеймом закона о гражданском союзе, а также в связи с попытками сузить понятие семьи в Сатверсме, общая ситуация с правами и отношением общества к людям общины значительно улучшилась.
Залитис отметил, что за последние 30 лет в Латвии произошел прогресс в сферах законодательства, развития организаций и защиты прав людей.
В то де время, по словам представителя Mozaīka, продолжаются попытки дистанцировать Латвию от ценностей Евросоюза и приблизить ее к ценностям, которые исходят от восточного соседа.
Движение Dzīvesbiedri на мероприятии проинформировало о новейшей статистике - уже 42 однополые семьи были вынуждены попросить констатацию факта семьи судебным путем, 22 из которых уже признаны, 10 пар ожидают решение, а еще для десяти пар при бесплатной юридической поддержке движения уже готовятся заявки. Движение Dzīvesbiedri выражает готовность продолжать судебные разбирательства и в случае необходимости подавать новые заявления в Суд Сатверсме.
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