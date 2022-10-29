Mozaīka: За год на представителей ЛГБТ+ было совершено 9 нападений

Как агентству LETA отметили в Mozaīka, в течение последних лет было получено 300 сообщений о случаях разжигания ненависти в интернете. Чаще всего распространяемой ненавистью были грубости и стереотипизация, а также призывы ограничить права.

Комментарии, содержавшие признаки разжигания ненависти, например, призывы к насилию или даже в отдельных случаях - призывы ликвидировать, убить или уничтожить - были поданы в Государственную полицию, в результате чего было принято семь решений о начале уголовного процесса, а также одно решение о прекращении уголовного процесса.

В 73% случаев в течение 24 часов содержимое удалялось из соцсетей, в свою очередь в 10% случаев реакции от соцсетей не последовало.

По словам Залитиса, несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами содержание разжигающих ненависть сообщений и их распространяемость в соцсетях значительно не изменились, наблюдается значительное улучшение в плане реакции Государственной полиции - по всем поданным Mozaīka сообщениям были начаты уголовные процессы, что указывает на общее улучшение практики расследования разжигания ненависти.