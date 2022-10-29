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Трагическое ДТП под Айзкраукле: на шоссе насмерть сбита пенсионерка

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Трагическое ДТП под Айзкраукле: на шоссе насмерть сбита пенсионерка
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Автомобиль Госполиции. Иллюстративное фото
Автомобиль Госполиции. Иллюстративное фото Фото: Ivars SoikānsLETA

Утром в четверг, 27 октября, на Даугавпилсском шоссе у Айзкраукле произошло трагическое ДТП - легковой автомобиль насмерть сбил женщину пенсионного возраста, сообщает передача Degpunktā.

Пенсионерка припарковалась на местной стоянке и хотела перейти дорогу, чтобы справить естественную нужду, но, когда она переходила шоссе, ее не заметил водитель Volkswagen, двигавшийся по направлению в Ригу.

Женщина в результате столкновения погибла на месте происшествия.

По словам местной жительницы, погибшая не была местной.

Государственная полиция, фиксируя обстоятельства произошедшего, провела на месте более трех часов.

Начат уголовный процесс. Назначены необходимые экспертизы, продолжается выяснение обстоятельств.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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