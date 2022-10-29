Утром в четверг, 27 октября, на Даугавпилсском шоссе у Айзкраукле произошло трагическое ДТП - легковой автомобиль насмерть сбил женщину пенсионного возраста, сообщает передача Degpunktā.
Трагическое ДТП под Айзкраукле: на шоссе насмерть сбита пенсионерка
Трагическое ДТП под Айзкраукле: на шоссе насмерть сбита пенсионерка
Пенсионерка припарковалась на местной стоянке и хотела перейти дорогу, чтобы справить естественную нужду, но, когда она переходила шоссе, ее не заметил водитель Volkswagen, двигавшийся по направлению в Ригу.
Женщина в результате столкновения погибла на месте происшествия.
По словам местной жительницы, погибшая не была местной.
Государственная полиция, фиксируя обстоятельства произошедшего, провела на месте более трех часов.
Начат уголовный процесс. Назначены необходимые экспертизы, продолжается выяснение обстоятельств.
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