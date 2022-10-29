Роскомнадзор ненадолго заблокировал домен "Телеграма" t.me

Роскомнадзор уже безуспешно пытался заблокировать мессенджер на территории России в течение двух лет - Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года принял решение о блокировке мессенджера после того, как его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, заявив, что не намерен выполнять законы, которые "не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.

Тогда в реестр запрещенных сайтов был включен домен telegram.org. Однако блокировку было легко обойти с помощью VPN, и со временем, несмотря на блокировку, в "Телеграме" появились каналы российских официальных лиц и ведомств.

18 июня 2020 года все ограничения с мессенджера были сняты.

Источники РБК на телекоммуникационном рынке и в правительстве тогда утверждали, что обсуждение разблокировки Telegram велось на уровне администрации президента.

В России с начала войны заблокировали "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и многие СМИ, называвшие войну войной, а не "спецоперацией", как того требуют российские власти (в том числе Би-би-си). Компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, российский суд признал экстремистской и запретил.