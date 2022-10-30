Политик партийного объединения "Объединенный список" Марис Кучинскис оценивает предложение "Нового Единства" о создании министерства энергетики как некомпетентное, или предполагающее план наживы.
Кучинскис: идея нового министерства - это план поживиться
Кучинскис заявил в социальной сети Facebook, что в то время, когда энергетический вопрос стал актуальным "как никогда раньше", все страны ищут новые инструменты для более эффективного обеспечения народного хозяйства и населения доступными и недорогими энергоресурсами.
Политик признает, что предложение главы правительства о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата понятно. Поэтому в начале недели политики "Объединенного списка" потребовали продемонстрировать содержание нового министерства.
Было получено 11-страничное описание новой структуры. Министерство планируется сформировать на основе документов, принятых в Европейском союзе и Латвии в 2020-2021 годах. Однако слово "кризис" в документе не упоминается.
Для формирования министерства планируется вывести структуры, соответствующие названию, из состава Министерства окружающей среды и регионального развития и Министерства экономики.
В документе скопированы все соответствующие, уже запланированные фондовые инвестиции госбюджета, в том числе из Фонда восстановления, Фонда единой аграрной политики и других.
В целом в новом "гиперминистерстве" планируется сосредоточить примерно 60% имеющихся у государства инвестиционных средств, отмечает Кучинскис.
Однако информации о миссии, видении, целях и задачах нового министерства в документе нет. Описание деятельности нового министерства также отсутствует.
При этом теперь "Новым Единством" культивируется история о злых черных силах, которые мешают осуществлению этого проекта, отмечает политик.
Он подчеркивает, что без ответа пока остаются важные вопросы. Либо данное предложение некомпетентно, что означает проблемы с профессионалами в госуправлении. Или же кто-то, чья главная цель - получить доступ к разделу средств, задумал использовать энергетический кризис как возможность разбогатеть.
"И тогда жаль страну с такими стандартами", - добавляет Кучинскис, отмечая, что переговоры о формировании коалиции продолжаются.
Как сообщалось, поиск решения разногласий между "Новым Единством" и "Объединенным списком" по поводу создания нового министерства продолжится в понедельник, 31 октября.
Работа над меморандумом о сотрудничестве по работе в новой правительственной коалиции будет продолжена на встрече "Нового Единства" и "Объединенного списка" в понедельник в 9:00 в офисе "Нового Единства" в Риге, на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.
Между тем, "Новое Единство" и Национальное объединение уже согласовали текст меморандума о сотрудничестве.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!