Кучинскис: идея нового министерства - это план поживиться

При этом теперь "Новым Единством" культивируется история о злых черных силах, которые мешают осуществлению этого проекта, отмечает политик.

Он подчеркивает, что без ответа пока остаются важные вопросы. Либо данное предложение некомпетентно, что означает проблемы с профессионалами в госуправлении. Или же кто-то, чья главная цель - получить доступ к разделу средств, задумал использовать энергетический кризис как возможность разбогатеть.

"И тогда жаль страну с такими стандартами", - добавляет Кучинскис, отмечая, что переговоры о формировании коалиции продолжаются.

Как сообщалось, поиск решения разногласий между "Новым Единством" и "Объединенным списком" по поводу создания нового министерства продолжится в понедельник, 31 октября.

Работа над меморандумом о сотрудничестве по работе в новой правительственной коалиции будет продолжена на встрече "Нового Единства" и "Объединенного списка" в понедельник в 9:00 в офисе "Нового Единства" в Риге, на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

Между тем, "Новое Единство" и Национальное объединение уже согласовали текст меморандума о сотрудничестве.