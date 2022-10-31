Новое правительство в Латвии может быть сформировано в ноябре, скорее во второй половине месяца, заявил президент Эгил Левитс в интервью программе Rīta panorāma на LTV.
Левитс: "Я хочу, чтобы это была коалиция развития, а не стагнации"
Сегодня Левитс еще раз встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, возглавляемая которым партия "Новое Единство" после победы на выборах взяла на себя формирование нового правительства. Стороны обсудят ход формирования новой коалиции.
По оценке Левитса, скорость формирования коалиции в настоящее время средняя - темп переговоров мог бы быть быстрее, но и не слишком медленный. Президент хотел бы, чтобы Кариньш сообщил сегодня, что три партии - "Новое единство", "Объединенный список" и Национальное объединение - договорились о формировании коалиции и меморандуме о сотрудничестве. Это был бы оптимальный результат, но Левитс не знает, будет ли так. Между партиями еще предусмотрены переговоры, отметил президент.
В ходе дальнейших переговоров партиям, формирующим коалицию, предстоит согласовать структуру правительства, персоналии и декларацию правительства, но пока не похоже, что работа по этим вопросам начата, сказал Левитс.
Президент подчеркнул, что только тогда он сможет увидеть, способна ли коалиция работать, и только тогда может последовать официальное выдвижение Кариньша кандидатом в премьер-министры. На момент выдвижения кандидата декларация правительства может быть не доработана, но должна быть разработана хотя бы частично, и должно быть понятно, что партнеры способны договориться по основным вопросам, сказал Левитс.
Левитс хотел бы, чтобы в документах о сотрудничестве появился новый инструмент - если проект, продвигаемый коалицией, терпит неудачу из-за какой-то фракции, то премьер-министр имеет право потребовать отставки министра, делегированного этой фракцией.
Как подчеркнул президент, не должна возникать ситуация, когда сначала голосуют за правительство, министры "рассаживаются по креслам" и только потом думают, что делать. "Я хочу, чтобы это была коалиция развития, а не стагнации", - сказал Левитс.
Левитс считает, что новое Министерство энергетики необходимо.
Работу уходящего Сейма Левитс оценил как среднюю - что-то сделано, но недостаточно, и новое правительство должно сделать больше.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!