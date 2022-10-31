Левитс: "Я хочу, чтобы это была коалиция развития, а не стагнации"

Сегодня Левитс еще раз встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, возглавляемая которым партия "Новое Единство" после победы на выборах взяла на себя формирование нового правительства. Стороны обсудят ход формирования новой коалиции.

По оценке Левитса, скорость формирования коалиции в настоящее время средняя - темп переговоров мог бы быть быстрее, но и не слишком медленный. Президент хотел бы, чтобы Кариньш сообщил сегодня, что три партии - "Новое единство", "Объединенный список" и Национальное объединение - договорились о формировании коалиции и меморандуме о сотрудничестве. Это был бы оптимальный результат, но Левитс не знает, будет ли так. Между партиями еще предусмотрены переговоры, отметил президент.

В ходе дальнейших переговоров партиям, формирующим коалицию, предстоит согласовать структуру правительства, персоналии и декларацию правительства, но пока не похоже, что работа по этим вопросам начата, сказал Левитс.