Согласно информации, опубликованной в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил доступ к сайту zeos.online на ближайшие два года.
Заблокирован ресурс zeos.online: на сайте были доступны российские телеканалы
Заблокирован ресурс zeos.online: на сайте были доступны российские телеканалы
Запрет наложен в связи с публикацией на сайте кодов доступа к телевизионным программам, не включенным в список ретранслируемых в Латвии, например, "НТВ HD", "НТВ Право", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "РТ", "МИР 24" и "Россия 1 HD".
Кроме того, сайт не предоставляет наглядной, прямой и постоянной информации о поставщике услуг аудиовизуального контента.
Обнаружив нарушения, NEPLP принял решение ограничить доступность сайта www.zeos.online в Латвии, запретив использование его доменного имени www.zeos.online до 27 октября 2024 года.
Также было принято решение о включении доменного имени www.zeos.online в список доменные имен, использование которых временно ограничено.
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