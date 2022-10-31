Россия использует в войне против Украины оружие вековой давности

Также, глядя на фотографии, доступные в интернете, можно сделать вывод, что Россия использует винтовки "Мосина-Нагана" в Украине. Винтовка была изготовлена ​​в 1891 году и последний раз использовалась русскими войсками во время Второй мировой войны. Затем это оружие поставлялось в коммунистический Вьетнам и использовалось партизанами Вьетконга. С тех пор оно почти не применялось в военных конфликтах.

A group of LNR/DNR soldiers ride a BTR, equipped with SSh-68 steel helmets and pre-ratnik 6B23 body armor. A Mosin Nagant M91/30 also makes an appearance. pic.twitter.com/9bxWo3G8bM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2022

Пистолеты-пулеметы Maschinenpistole 40 (MP40), созданные немецкими инженерами, также используются в войне в Украине. Благодаря долговечности и точности это оружие широко использовалось солдатами нацистской Германии. Возможно, это был лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны, но сегодня он сильно устарел.

Преемник культового российского пистолета-пулемета Шпагина ППС-43 также используется обеими воюющими сторонами. ППС-43 был разработан для вооруженных сил Советской России в 1942-43 гг.

В 1960-х и 1970-х годах это оружие было снято с вооружения почти всех стран, которые его применяли.

Российские вооруженные силы не стесняются отправлять на поля сражений уже явно поврежденное оружие. Например, на одном видео показано, как на фронт везут уже поврежденную гаубицу Д-1, производство которой датируется 1943 годом.