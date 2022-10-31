В войне против Украины Россия использует более чем 100-летние пулеметы, винтовки времен Первой и Второй мировых войн, сообщает портал Sargs.lv, созданный Министерством обороны Латвии.
Россия использует в войне против Украины оружие вековой давности
Портал проанализировал общедоступную информацию и констатировал, что в отличие от вооруженных сил Украины, которые с начала конфликта с Россией в 2014 году никогда не скрывали своих проблем и недостатков в плане вооружения, официальный Кремль всегда стремился похвастаться оружием, "не имеющим аналогов в мире".
Война в Украине доказала, что раскрученная пропагандой российская армия - пустая оболочка. Именно острая нехватка техники и тяжелого вооружения вынудила Россию не только обратиться за помощью к Северной Корее и Ирану, но и более тщательно проверить свои запасы, чтобы доставить на фронт оружие времен Второй мировой войны.
Самым старым используемым оружием является пулемет "Максим", который начал выпускаться в 1884 году. Это старое оружие, однако были замечены самодельные системы вооружения, которые хоть немного улучшают его качество.
Наши воины затрофеели такой музейный экспонат pic.twitter.com/Mc9AEO7V98— АSLAN (@antiputler_news) October 30, 2022
Пулемет "Максим", снаряженный британскими патронами 303-го калибра, известен как первое в мире автоматическое огнестрельное оружие. Такое оружие, широко использовавшееся во многих конфликтах и войнах, сегодня можно найти в нескольких музеях.
Также, глядя на фотографии, доступные в интернете, можно сделать вывод, что Россия использует винтовки "Мосина-Нагана" в Украине. Винтовка была изготовлена в 1891 году и последний раз использовалась русскими войсками во время Второй мировой войны. Затем это оружие поставлялось в коммунистический Вьетнам и использовалось партизанами Вьетконга. С тех пор оно почти не применялось в военных конфликтах.
A group of LNR/DNR soldiers ride a BTR, equipped with SSh-68 steel helmets and pre-ratnik 6B23 body armor. A Mosin Nagant M91/30 also makes an appearance. pic.twitter.com/9bxWo3G8bM— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2022
Пистолеты-пулеметы Maschinenpistole 40 (MP40), созданные немецкими инженерами, также используются в войне в Украине. Благодаря долговечности и точности это оружие широко использовалось солдатами нацистской Германии. Возможно, это был лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны, но сегодня он сильно устарел.
Преемник культового российского пистолета-пулемета Шпагина ППС-43 также используется обеими воюющими сторонами. ППС-43 был разработан для вооруженных сил Советской России в 1942-43 гг.
В 1960-х и 1970-х годах это оружие было снято с вооружения почти всех стран, которые его применяли.
Российские вооруженные силы не стесняются отправлять на поля сражений уже явно поврежденное оружие. Например, на одном видео показано, как на фронт везут уже поврежденную гаубицу Д-1, производство которой датируется 1943 годом.
Уже весной значительные потери в бронетехнике вынудили Россию снять с хранения танки Т-62 для замены уничтоженных или поврежденных в боях более современных танков.
Британская разведка указывала, что Т-62 будут особенно уязвимы для противотанковых средств, а их присутствие на поле боя показывает, что России не хватает современной, боеспособной техники. В настоящее время визуально подтверждены потери 43 танков Т-62.
Trophy Russian tanks T-62 pic.twitter.com/QYm0O5XG88— 🇺🇦War in Ukraine🇺🇦 (@Rinegati) October 19, 2022
Т-62 массой в 41 тонну, оснащенный 115-миллиметровой пушкой, выпускался в Советском Союзе с 1961 по 1975 год. Это был самый распространенный танк в СССР, пока в 1969 году на вооружение не поступил Т-72.
В 1980-е годы Советская армия начала передавать Т-62 в резервные части. Тысячи Т-62 ушли на хранение, и многие из них просто стояли рядами в обширных автопарках под открытым небом.
В свою очередь, Минобороны Великобритании также пишет, что призванных в рамках мобилизации отправляют на фронт с устаревшим оружием.
В обзоре говорится, что мобилизованным раздали АКМС. Это версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный), принятая на вооружение в СССР в начале 1960-х годов. АКМС стреляет патронами 7,62×39 мм образца 1943 года, отмечают британские военные
В британском Минобороны считают, что многие из автоматов находятся в непригодном для использования состоянии.
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