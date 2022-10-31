Российские школьники шьют форму для армии после уроков

Она сообщает, что пошивом одежды занимаются учащиеся шестых-десятых классов 3-й школы города, вовлеченные в проект "Тепло наших рук для защитников Родины". В этом проекте задействовано 15 детей, которые работают под руководством школьного учителя.

"Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено 7 комплектов одежды, в планах увеличить объем в 3 раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло", - написала Трескова.

Ряд школ и профтехучилищ в России также сообщили о том, что учащиеся привлекаются к пошиву одежды для мобилизованных.

Практически все эти инициативы "В Контакте" снабжены хэштегом "#шьемдлянаших". В кампании по пошиву одежды принимают участие не только образовательные учреждения.

В социальной сети "В Контакте" также есть ряд групп с названиями "шьем своим" или "своими иголками" - российские пропагандистские СМИ уже назвали их волонтерским движением, созданным женщинами из Белгородской области.