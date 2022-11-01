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Россия в понедельник выпустила по Украине 78 ракет

rus.tvnet.lv
Россия в понедельник выпустила по Украине 78 ракет
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Фото: Reuters / Scanpix

Российские войска в понедельник запустили по Украине 78 ракет и пять дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, российская армия запустила 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 ракеты противовоздушной обороны С-300, запрограммированные на сухопутные цели, четыре дрона-камикадзе Shahed-136 и один дрон Lancet-3, сообщает ВВС.

Утром в понедельник российская армия осуществила масштабное ракетное нападение на объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, в том числе и в Киеве.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, электроснабжение нарушено в сотнях населенных пунктов.

В ночь на вторник ракетами был обстрелян Николаев, а в Полтаве по гражданским объектам попали четыре дрона-камикадзе, сообщили местные должностные лица.

Галерея: Украина, 29-31 октября 2022 года

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