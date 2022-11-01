Нарушения на рабочем месте: почему работники не сообщают о них?

В исследовании Delna интервьюируемые указывают, что понимание работников об информировании о правонарушениях в целом низкое. Наблюдается, что это в большинстве случаев люди связывают с большими коррупционными скандалами, забывая, что информировать о правонарушении можно и если работодатель не обеспечивает достаточной рабочей экипировкой, создавая риски безопасности, или если не соблюдаются санитарные нормы, угрожая здоровью клиентов. Отсутствие понимания проявляется и в случаях информирования о правонарушениях по личным вопросам, связанными с повседневными техническим неполадкам, или в других случаях, когда можно решить проблему при помощи руководителя работ, коллег и/или доверенных лиц. Вопрос об информировании о правонарушениях надо актуализировать и в более обширном сообществе. Есть случаи, когда на предусмотренную для информирования о правонарушениях электронную почту предприятий приходят сообщения от неработающих на предприятии людей. Хотя и получение подобных сообщений позволяет предприятию проверить и устранить указанные людьми проблемы, это не является информированием о правонарушении. Этим людям желательно писать не на электронную почту для подачи информации о правонарушении, а на электронную почту предприятия, подать жалобу или отдельное заявление, а также информировать о правонарушении ответственные учреждения.