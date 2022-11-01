Информирование о правонарушениях часть общества до сих пор оценивает отрицательно, нередко сравнивая это с ранее распространенным "стукачеством". В проведенном "Обществом за открытость - Delna" исследовании на эту тенденцию указывали опрашиваемые представители предприятий в каждом интервью. Также и небольшое количество заявлений о правонарушениях, и отсутствие интереса работников вызывает желание понять, почему чаще люди выбирают молчать, а не говорить. В статье мы анализируем несколько причин, почему работники не информируют о правонарушениях - не бьют тревогу.
Нарушения на рабочем месте: почему работники не сообщают о них?
Недостаточное понимание
В исследовании Delna интервьюируемые указывают, что понимание работников об информировании о правонарушениях в целом низкое. Наблюдается, что это в большинстве случаев люди связывают с большими коррупционными скандалами, забывая, что информировать о правонарушении можно и если работодатель не обеспечивает достаточной рабочей экипировкой, создавая риски безопасности, или если не соблюдаются санитарные нормы, угрожая здоровью клиентов. Отсутствие понимания проявляется и в случаях информирования о правонарушениях по личным вопросам, связанными с повседневными техническим неполадкам, или в других случаях, когда можно решить проблему при помощи руководителя работ, коллег и/или доверенных лиц. Вопрос об информировании о правонарушениях надо актуализировать и в более обширном сообществе. Есть случаи, когда на предусмотренную для информирования о правонарушениях электронную почту предприятий приходят сообщения от неработающих на предприятии людей. Хотя и получение подобных сообщений позволяет предприятию проверить и устранить указанные людьми проблемы, это не является информированием о правонарушении. Этим людям желательно писать не на электронную почту для подачи информации о правонарушении, а на электронную почту предприятия, подать жалобу или отдельное заявление, а также информировать о правонарушении ответственные учреждения.
Неверие в гарантии защиты
Несколько предприятий в интервью акцентировали внимание на том, что у многолетних сотрудников, работающих на предприятии еще задолго до внедрения системы информирования о правонарушениях (механизма поднятия тревоги), отрицательное отношение к этой системе. Эти работники не верят, что, не меняя руководство предприятия, произойдут существенные изменения во внутренней политике предприятия. В свою очередь, люди, работающие на предприятии недолгое время, смотрят на систему информирования о правонарушениях положительнее и более открыто. Вера этих работников в то, что проблема будет решена, выше. В то же время надо помнить, что смена поколений не может быть воспринята как основное решение. Если не будет расти общее понимание работников об информировании о правонарушениях, изменения не произойдут.
Страх негативного отношения
Закон информирования о правонарушениях с 2022 года гарантирует защиту и информатора и его родственников, но понятно, что законодательством невозможно регулировать человеческий фактор. Хотя и после получения заявления о правонарушении информация о заявителе доступна только одному-двум лицам и данные по нему анонимизированы, опасения работников относительно утечки информации сохраняются.
Не желая портить отношения с коллегами, руководством или боясь санкций, работник не действует.
Надо помнить, что действия информатора о правонарушении происходят не только в своих личных, но и в интересах коллег и общества. Поэтому информировать о правонарушениях всегда важно.
Работник не осознает своего влияния
Слыша о коррупции в стране, теневой экономике, работник не верит, что информирование о проблеме на его рабочем месте ее решит. Бытует мнение, что если ответственные учреждения не решили существующие долгие годы проблемы, то он своим заявлением этого точно не сделает. Надо помнить, что не существует средств, как быстро и эффективно разрешить обширные, долгие годы не решаемые проблемы. К тому же ситуацию не разрешить, если о ней никто не знает.
Технические проблемы
Работа системы информирования о правонарушениях в равной мере зависима как от понимания руководства и работников, так и от технических возможностей. Если не будут обеспечены каналы безопасного для работников информирования о правонарушениях, а также не будет проводиться обучение по пониманию механизмов информирования, то и заявлений о правонарушениях не будет. На предприятиях трудятся работники с разным уровнем образования и опыта, поэтому и компьютерные умения и способности понимания закона об информировании о правонарушениях различаются. Работодатель должен приспособить механизм системы в своей среде. Внедрение каждого нового инструмента информирования приносит новые вызовы, но важно их разрешить, чтобы информирование о правонарушениях стало частью политики и внутренней культуры предприятия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna".
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