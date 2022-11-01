Delna просит у Даугавпилсской думы объяснить организацию демонтажа советских памятников

В СМИ появилась информация о том, что договор с Zeļļi Z так и не был заключен, вместо этого в конце последней недели октября 2022 года памятники демонтировало другое, неизвестное предприятие.

Представитель Zeļļi Z подтвердил Delna, что договор с предприятием так и не был заключен, предприятие не было вовлечено в демонтаж памятников и представителю неизвестно, кто фактически произвел демонтаж.

Принимая это во внимание, Delna просит Даугавпилсскую думу объяснить, почему с Zeļļi Z после принятого 11 октября решения не был заключен договор, а также какое предприятие фактически осуществило работы по демонтажу памятников, как оно было выбрано, заключен ли с этим предприятием договор о закупке или какой-либо другой договор или соглашение.

Кроме того, Даугавпилсскую думу просят объяснить, на какие средства был осуществлен демонтаж, принимая во внимание, что на деньги самоуправления Даугавпилса конкурс для этих целей не проводился. Также Delna хочет знать, каким было обоснование думы провести закупку, а не ценовой опрос, как это предусмотрено законом, а также рассматривала ли дума анонимизацию опубликованной информации или другой чувствительный подход, чтобы в публичном пространстве не появлялись конкретные предприятия, выразившие желание осуществить демонтаж памятников.

Напомним, советские памятники в Даугавпилсе снесло не предприятие Zeļļi Z, победившее в объявленном Даугавпилсской думой конкурсе.