"Общество за открытость - Delna" обратилось в Даугавпилсскую думу, попросив объяснить организацию демонтажа советских памятников, сообщает агентство LETA.
Delna просит у Даугавпилсской думы объяснить организацию демонтажа советских памятников
Закон предусматривает, что у самоуправления есть право провести закупку для реализации связанной с демонтажем деятельности, не применяя регламентирующие публичную закупку правовые нормы, а также то, что выбор подрядчика происходит в результате ценового опроса.
В поле зрения Delna попал проведенный Даугавпилсской думой конкурс, и обществу непонятно, почему не был проведен ценовой опрос, как это предусматривает закон, а вместо этого закупка была организована через Систему электронных закупок (EIS).
Кроме того, Delna обращает внимание Даугавпилсской думы на то обстоятельство, что предмет закупки - "противоречивый в обществе, вызывающий дискуссии и даже угрозу объект". Поэтому публикация информации о конкретных предприятиях, принимавших участие в конкурсе, потенциально может угрожать сотрудникам этих предприятий, считает организация, добавляя, что, например, Рижская дума отобрала подрядчиков, публично не разглашая информацию о предприятии, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.
По доступной в EIS информации, закупка была объявлена 30 сентября, срок подачи предложений был 10 октября, а окончательное решение по поводу победителя было принято 11 октября. Однако публично нельзя найти информацию о том, что с победившим предприятием Zeļļi Z был заключен договор.
В СМИ появилась информация о том, что договор с Zeļļi Z так и не был заключен, вместо этого в конце последней недели октября 2022 года памятники демонтировало другое, неизвестное предприятие.
Представитель Zeļļi Z подтвердил Delna, что договор с предприятием так и не был заключен, предприятие не было вовлечено в демонтаж памятников и представителю неизвестно, кто фактически произвел демонтаж.
Принимая это во внимание, Delna просит Даугавпилсскую думу объяснить, почему с Zeļļi Z после принятого 11 октября решения не был заключен договор, а также какое предприятие фактически осуществило работы по демонтажу памятников, как оно было выбрано, заключен ли с этим предприятием договор о закупке или какой-либо другой договор или соглашение.
Кроме того, Даугавпилсскую думу просят объяснить, на какие средства был осуществлен демонтаж, принимая во внимание, что на деньги самоуправления Даугавпилса конкурс для этих целей не проводился. Также Delna хочет знать, каким было обоснование думы провести закупку, а не ценовой опрос, как это предусмотрено законом, а также рассматривала ли дума анонимизацию опубликованной информации или другой чувствительный подход, чтобы в публичном пространстве не появлялись конкретные предприятия, выразившие желание осуществить демонтаж памятников.
Напомним, советские памятники в Даугавпилсе снесло не предприятие Zeļļi Z, победившее в объявленном Даугавпилсской думой конкурсе.
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