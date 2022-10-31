В Даугавпилсе сносом памятников занималась не та фирма, которая победила в конкурсе

Компания не располагает информацией о реальном исполнителе работ, и ей не предлагалось заключить договор. О том, что демонтаж будет, вероятно, проведен в выходные дни, Зауэрс узнал поздно вечером в пятницу от агентства LETA.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в Даугавпилсе начался демонтаж памятника советским воинам в бывшем сквере Славы. Даугавпилсский новостной портал gorod.lv сегодня в 3 часа ночи опубликовал новость о том, что в городе снесены два памятника, включенные в утвержденный правительством список подлежащих сносу.