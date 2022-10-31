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В Даугавпилсе сносом памятников занималась не та фирма, которая победила в конкурсе

rus.tvnet.lv/LETA
В Даугавпилсе сносом памятников занималась не та фирма, которая победила в конкурсе
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Советские памятники в Даугавпилсе сносило не выигравшее конкурс Zeļļi Z, а другая компания, сообщил агентству LETA председатель правления Zeļļi Z Роланд Зауэрс.

Компания не располагает информацией о реальном исполнителе работ, и ей не предлагалось заключить договор. О том, что демонтаж будет, вероятно, проведен в выходные дни, Зауэрс узнал поздно вечером в пятницу от агентства LETA.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в Даугавпилсе начался демонтаж памятника советским воинам в бывшем сквере Славы. Даугавпилсский новостной портал gorod.lv сегодня в 3 часа ночи опубликовал новость о том, что в городе снесены два памятника, включенные в утвержденный правительством список подлежащих сносу.

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