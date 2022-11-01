Видео ⟩ В Эстонии политик сбил велосипедиста. "Это была своего рода необходимая оборона"

Каллас также опубликовал запись с видеорегистратора на своей странице в Facebook и написал: "Таллиннская велосипедная стратегия и зеленый поворот в "лучшем" виде! Без отражателей и во всем черном велоактивист из соседней страны под легким алкогольным опьянением пытался инсценировать аварию! Реагируя на замечание сделать себя заметным!".

Каллас назвал "интересными" возможные интерпретации того, что он умышленно наехал на велосипедиста.

"Я сделал ему замечание – отсюда его реакция. Когда он начал нападать на меня, я попытался от него отбиться. Я водитель уже 42 года, свою машину я знаю. Это была своего рода необходимая оборона", – объяснил Каллас инцидент Postimees.

По словам Калласа, он вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию. Скорая осмотрела велосипедиста и подтвердила, что с ним все в порядке, полиция зарегистрировала дорожно-транспортное происшествие. "Сегодня еду в страховую, будут менять капот и лобовое стекло", – добавил он.

По словам Калласа, полиция также начала производство. Комментарий полиции Postimees еще не получил.