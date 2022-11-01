Как сообщать о нарушениях на рабочем месте?

2-й шаг. Пойми, о чем можно информировать.

В законе об информировании о правонарушениях определены 22 случая, о которых можно информировать. Это может быть случай, связанный с коррупцией или мошенничеством, нанесением вреда обществу, здоровью или среде, а также нарушения должностного лица. Чтобы верно понять, является ли происшедшее с тобою случаем, о котором надо информировать, ознакомься с ситуацией о поднятии тревоги, например, в Путеводителе, или на YouTube канале Delna можешь прослушать разговоры с людьми, поднимающими тревогу.

3-й шаг. Обдумай, содержит ли заявление обоснованную информацию.

К информирующему о правонарушении, в результате заявления которого наступили неблагоприятные последствия или который предоставил неправдивую информацию, можно применить денежный штраф. Латвия является правовым государством, все случаи, свидетельствующие о неправовых, недобросовестных действиях, расследуются, и лица могут быть привлечены к ответственности. Если у тебя есть подозрения, что ты вовлечен или наблюдаешь за противоправными действиями, но нет доказывающих это фактов, обговори это с кем-то на предприятии, кому ты доверяешь. Если не чувствуешь себя безопасно, не бойся поднимать тревогу, заявлять анонимно - примеры предприятий показывают, что главной задачей работника является указать на ситуацию, привлечь внимание. Без помощи работника предприятие может не заметить существующей проблемы.

4-й шаг. Выбери, как поднимать тревогу.