В Латвии, согласно данным Центрального статистического управления, проживает более 800 000 работающих, трудоустроенных жителей. Каждый работник и работодатель на своем рабочем месте создает среду. Чем яснее каждый из нас будет осознавать, как помочь предотвратить нарушения и безобразия, тем в лучшей среде мы будем работать и жить. Проведенное "Обществом за открытость - Delna" исследование об информировании о правонарушениях на местах подтвердило, что у латвийской общественности до сих пор не хватает понимания о том, что подразумевается под информированием о правонарушениях. Но надо смотреть шире - знаем ли мы, куда обращаться в случаях нарушений закона?
Как сообщать о нарушениях на рабочем месте?
Уже в школе нас учат, куда звонить, если кто-то тонет, в случае пожара, аварии или кражи. Но знаем ли мы, кому сообщать, если несчастье или правонарушение не происходит у нас на глазах? Когда надо сообщать в Госполицию, когда - в Службу госдоходов (СГД) или в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB)? Когда надо писать заявление и информировать о правонарушениях?
На последний из вопросов ответим в этой статье, пояснив, кто является информирующим о правонарушении и как надо поступить перед информированием.
1-й шаг. Выясни, являешься ли ты "поднимающим тревогу".
Информирующим о правонарушении ("поднимающим тревогу") является человек, находящийся в правовых трудовых отношениях (или на практике) или намеревающийся в таковые вступить и сообщающий о наблюдаемом на рабочем месте. Информирующий о правонарушении действует в общих интересах общества и трудового коллектива, так как вступается за справедливые ценности. Прежде чем информировать о правонарушении, обдумай, нельзя ли быстрее и успешнее решить вопрос, договорившись о встрече со своим прямым начальником или представителем кадрового отдела предприятия. Если ты человек, наблюдающий проблему в работе другого предприятия или учреждения, но сам в нем не работаешь, пиши заявление или жалобу, информируй Госполицию, СГД или KNAB.
2-й шаг. Пойми, о чем можно информировать.
В законе об информировании о правонарушениях определены 22 случая, о которых можно информировать. Это может быть случай, связанный с коррупцией или мошенничеством, нанесением вреда обществу, здоровью или среде, а также нарушения должностного лица. Чтобы верно понять, является ли происшедшее с тобою случаем, о котором надо информировать, ознакомься с ситуацией о поднятии тревоги, например, в Путеводителе, или на YouTube канале Delna можешь прослушать разговоры с людьми, поднимающими тревогу.
3-й шаг. Обдумай, содержит ли заявление обоснованную информацию.
К информирующему о правонарушении, в результате заявления которого наступили неблагоприятные последствия или который предоставил неправдивую информацию, можно применить денежный штраф. Латвия является правовым государством, все случаи, свидетельствующие о неправовых, недобросовестных действиях, расследуются, и лица могут быть привлечены к ответственности. Если у тебя есть подозрения, что ты вовлечен или наблюдаешь за противоправными действиями, но нет доказывающих это фактов, обговори это с кем-то на предприятии, кому ты доверяешь. Если не чувствуешь себя безопасно, не бойся поднимать тревогу, заявлять анонимно - примеры предприятий показывают, что главной задачей работника является указать на ситуацию, привлечь внимание. Без помощи работника предприятие может не заметить существующей проблемы.
4-й шаг. Выбери, как поднимать тревогу.
Одна возможность - заявлять при помощи внутреннего механизма поднятия тревоги на своем рабочем месте. На всех предприятиях, где количество работников превышает 50 человек, должна быть доступна информация о возможностях информирования о правонарушениях. Она может быть доступна на домашней странице предприятия или в системе внутреннего оповещения работников. Если не можешь ее найти - проси совета у представителей юридического или кадрового отдела! Ты вправе знать о своих правах и возможностях! Вторая возможность - информируй о правонарушении вне предприятия. В зависимости от отрасли или вопроса, по которому желаешь информировать, существуют разные каналы внешнего заявления. Центральным контактным пунктом поднятия тревоги в Латвии является Госканцелярия. Призываем информировать о правонарушениях и в Центре "поднимающих тревогу" Delna www.delna.lv.
5-й шаг. Убедись, что тебя услышали.
Во время проведенных Delna опросов стало известно о случае, когда работник информировал о правонарушении, но руководство предприятия на информацию реагировало недостаточно активно. В другом случае действия предприятия не оказались эффективными и проблема не была решена. В результате страдает и предприятие, и работники. Работник вправе информировать о правонарушении повторно, в следующий раз делая это через другой канал, обращая внимание на эту проблему, чтобы добиться предотвращения неблагоприятных последствий. Если тебя не информируют о рассмотрении заявления, нарушение долго не предотвращается, ты вправе поднимать тревогу публично. Информирование о правонарушениях, поднятие тревоги есть инструмент, которым ты можешь помочь и себе, и коллегам создать лучшую рабочую среду. Загляни на домашнюю страницу Госканцелярии trauksmescelejs.lv, чтобы узнать больше о возможностях информирования о правонарушениях и об ответственных учреждениях. На домашней странице Delna celtrauksmi.lv найди в Путеводителе для "поднимающих тревогу" и другую информацию.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna".
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