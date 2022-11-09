Рижанка Виктория обратила внимание на то, что после того, как Латвия перешла на зимнее время, часы Rīgas satiksme в общественном транспорте говорили о том, что мы живем в будущем. RUS TVNET попыталась разобраться в ситуации.
Rīgas satiksme часов не наблюдает: почему на мониторах в транспорте неправильное время?
Rīgas satiksme изо всех сил старается быть современным предприятием и идти в ногу со временем. Среди прочих инноваций в общественном транспорте были установлены мониторы.
По задумке Rīgas satiksme на них должны были показывать маршрут и остановки (информационное дерево), график движения и время. Но вот с последним что-то пошло не так.
По словам очевидицы, она ехала в транспорте в понедельник, 31 октября, и заметила, что на мониторе указано неправильное время - часы спешили ровно на час.
Напомним, что Латвия перешла на зимнее время и перевела стрелки часов на час назад в ночь с 30 на 31 октября. Обычно электронные устройства автоматически переходят на летнее и зимнее время, но мониторы в транспорте продолжали показывать неправильное время спустя полтора дня.
В комментариях к этому посту другие пользователи отметили, что это не единственный случай, когда мониторы в транспорте показывают неправильное время. По их словам, такие же проблемы были и в 5-м троллейбусе, и в 53-м автобусе.
"Да, понедельник после обеда. Часы не переведены. Тоже троллейбус. Только 5-й", - пишет Наталия.
"В 53-м автобусе был тот же сюрприз", - сообщает Анна.
В свою очередь Екатерина рассказала, что часы могут показывать вообще произвольное время: "в 44-м автобусе в 8:14 утра было время 3:00 утра, а когда я ехала с работы - время было 1:27 ночи".
То есть это не отдельная поломка в одном транспортном средстве, а общая проблема.
Казалось бы, это мелочь, над которой можно посмеяться и пошутить в компании друзей про "счастливые часов не наблюдают", "самый быстрый способ попасть в другой часовой пояс", и "Rīgas satiksme наконец-то изобрело автобус времени".
Но для Катерины это закончилось потерянными деньгами. В подобной ситуации из-за разницы во времени в разных автобусах с нее списали дополнительную часовую поездку при пересадке.
"Это у них постоянно. Я так год назад на работу ехала и с работы, заплатив ×2 за проезд", - эмоционально поделилась она своей болью.
RUS TVNET обратился за комментариями к Rīgas satiksme, где ответили, что знают о проблеме со временем в общественном транспорте. По их словам, "переход на зимнее время планировался заранее, и даже проводилось тестирование внутри предприятия".
"К сожалению, при работе на реальном сервере управления транспортом в обмене данными была обнаружена несовместимость старых систем, развернутых на транспорте, которая была устранена в ночное время с 1 на 2 ноября", - сказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
"Общественный транспорт имеет программы разных типов и возрастов, некоторым из которых уже более 10 лет, что также затрудняет синхронизацию. Поэтому в настоящее время ведутся работы по внедрению новой системы управления транспортными средствами, которая улучшит как возможности подключения, так и отображение данных на мониторах транспортных средств", - добавила она.
Что касается ситуации Катерины, которая была вынуждена потратить лишний билет из-за неправильной синхронизации часов в транспорте, то Байба Барташевича-Фелдмане посоветовала написать претензию на официальную электронную почту, а после рассмотрения ситуации предприятие обещает вернуть деньги.
"Если пассажир подозревает, что вместо одного часового билета было использовано больше билетов, чем нужно, то напишите заявление на адрес info@rigassatiksme.lv, указав номер э-талона, а также свои личные данные и номер счета. Мы проверим ситуацию, и в случае неправильно списанного билета деньги будут возвращены".
Немного исторического контекста
Система мониторов находится в ведении дочернего предприятия Rīgas satiksme - Rīgas acs. Оно было создано еще в 2011 году, и его задачей было постепенно вводить интегрированные информационные системы. То есть сделать перевозки на общественном транспорте безопасными и качественными, повысить безопасность водителей и культуру поведения пассажиров.
Для этого общественный транспорт постепенно оснащался различными новейшими информационными системами, в том числе и мониторами.
Планировалось, что на одном мониторе будут показывать маршрут и остановки (информационное дерево), график движения, пробки и сообщать о внештатных ситуациях, а на втором Rīgas acs сможет размещать рекламу и зарабатывать на этом деньги.
Надо заметить, что у компании это получается. Исходя из промежуточного отчета, за шесть месяцев 2022 года оборот фирмы составил 1 808 962 евро, а прибыль - 108 818 евро.
Кроме того, Rīgas acs принадлежит 17,30% долей капитала в предприятии Centra termināls и 49,99% акций в предприятии "Акционерное общество Rīgas starptautiskā autoosta".
Отметим, что Rīgas acs само не принимает заказы на размещение рекламы, а отдало это частной посреднической компании Visual Media Group, что следует из содержания сайта Rīgas acs.
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