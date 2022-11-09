Rīgas satiksme часов не наблюдает: почему на мониторах в транспорте неправильное время?

"Общественный транспорт имеет программы разных типов и возрастов, некоторым из которых уже более 10 лет, что также затрудняет синхронизацию. Поэтому в настоящее время ведутся работы по внедрению новой системы управления транспортными средствами, которая улучшит как возможности подключения, так и отображение данных на мониторах транспортных средств", - добавила она.

Что касается ситуации Катерины, которая была вынуждена потратить лишний билет из-за неправильной синхронизации часов в транспорте, то Байба Барташевича-Фелдмане посоветовала написать претензию на официальную электронную почту, а после рассмотрения ситуации предприятие обещает вернуть деньги.

"Если пассажир подозревает, что вместо одного часового билета было использовано больше билетов, чем нужно, то напишите заявление на адрес info@rigassatiksme.lv, указав номер э-талона, а также свои личные данные и номер счета. Мы проверим ситуацию, и в случае неправильно списанного билета деньги будут возвращены".

Немного исторического контекста

Система мониторов находится в ведении дочернего предприятия Rīgas satiksme - Rīgas acs. Оно было создано еще в 2011 году, и его задачей было постепенно вводить интегрированные информационные системы. То есть сделать перевозки на общественном транспорте безопасными и качественными, повысить безопасность водителей и культуру поведения пассажиров.

Для этого общественный транспорт постепенно оснащался различными новейшими информационными системами, в том числе и мониторами.

Планировалось, что на одном мониторе будут показывать маршрут и остановки (информационное дерево), график движения, пробки и сообщать о внештатных ситуациях, а на втором Rīgas acs сможет размещать рекламу и зарабатывать на этом деньги.

Надо заметить, что у компании это получается. Исходя из промежуточного отчета, за шесть месяцев 2022 года оборот фирмы составил 1 808 962 евро, а прибыль - 108 818 евро.

Кроме того, Rīgas acs принадлежит 17,30% долей капитала в предприятии Centra termināls и 49,99% акций в предприятии "Акционерное общество Rīgas starptautiskā autoosta".

Отметим, что Rīgas acs само не принимает заказы на размещение рекламы, а отдало это частной посреднической компании Visual Media Group, что следует из содержания сайта Rīgas acs.