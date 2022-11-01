Права на застройку участка: Delna помогла предотвратить незаконное действие самоуправления

В феврале 2021 года в центр "поднимающих тревогу" Delna поступило заявление о возможном противоправном действии одного самоуправления при принятии решения о присвоении прав на застройку частному лицу. Объектом присвоения прав на застройку являлся участок земли, по которому уже был заключен договор пользования - земельный участок был передан местному обществу. Договором предусматривалась обязанность самоуправления предупреждать о любых изменениях как минимум за два месяца.

VARAM констатировало, что действие думы, связанное с изменениями в договоре пользования вопреки условиям договора, не свидетельствует о хорошем управлении. Анализируя ситуацию по существу, VARAM установило, что принятое решение не соответствует действующим нормативным актам, предусматривающим обязанность думы в подобной ситуации провести аукцион. В конкретном случае арендатор был уже выбран, а аукцион дума организовала бы только в случае, если на аренду заявились бы и другие лица. По мнению VARAM, действие думы создало противоправные благоприятные условия для частного лица, на основании заявления которого было принято решение думы. Также VARAM поставило под сомнение, обеспечила ли дума открытость в организации аукциона и не создала ли более благоприятные условия для претендента, с которым заключен договор о праве на застройку и который, скорее всего, был уже известен до принятия решения по аренде. VARAM также указало и на другие связанные с предоставлением права на застройку недостатки в действиях думы.