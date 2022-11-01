Что делать, если, выполняя трудовые обязанности или устанавливая правовые трудовые отношения, лицо замечает нарушения, которые могут быть против интересов общества? "Общество за открытость - Delna" советует не молчать и поднимать тревогу. Допускаем, что людям может быть неясно, как и кому сообщать о возможном нарушении. В таких случаях советуем обращаться за помощью и поддержкой в центральный контактный пункт поднятия тревоги в Латвии - в Госканцелярию и центр "поднимающих тревогу" Delna. Надо сказать, что люди этой возможностью пользуются, и нам радостно за каждый случай, когда мы можем помочь и вместе укреплять верховенство закона в Латвии.
Права на застройку участка: Delna помогла предотвратить незаконное действие самоуправления
В феврале 2021 года в центр "поднимающих тревогу" Delna поступило заявление о возможном противоправном действии одного самоуправления при принятии решения о присвоении прав на застройку частному лицу. Объектом присвоения прав на застройку являлся участок земли, по которому уже был заключен договор пользования - земельный участок был передан местному обществу. Договором предусматривалась обязанность самоуправления предупреждать о любых изменениях как минимум за два месяца.
Учитывая, что заявитель изначально хотел разрешить ситуацию путем переговоров с думой, Delna провела юридический анализ ситуации и подготовила письмо рекомендательного характера, которое могло бы помочь заявителю в переговорах с думой. Так как переговоры не закончились разрешением ситуации, Delna о возникшей ситуации проинформировала надзирающее за работой самоуправлений Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM).
VARAM констатировало, что действие думы, связанное с изменениями в договоре пользования вопреки условиям договора, не свидетельствует о хорошем управлении. Анализируя ситуацию по существу, VARAM установило, что принятое решение не соответствует действующим нормативным актам, предусматривающим обязанность думы в подобной ситуации провести аукцион. В конкретном случае арендатор был уже выбран, а аукцион дума организовала бы только в случае, если на аренду заявились бы и другие лица. По мнению VARAM, действие думы создало противоправные благоприятные условия для частного лица, на основании заявления которого было принято решение думы. Также VARAM поставило под сомнение, обеспечила ли дума открытость в организации аукциона и не создала ли более благоприятные условия для претендента, с которым заключен договор о праве на застройку и который, скорее всего, был уже известен до принятия решения по аренде. VARAM также указало и на другие связанные с предоставлением права на застройку недостатки в действиях думы.
VARAM установило, что упомянутые факты вызывают сомнения относительно соответствия действий думы - заключения договора по предоставлению права на застройку - действующему нормативному регулированию. VARAM высказало сомнения в законности договора, попросило думу оценить возможность прекратить выданное право на застройку и организовать новый аукцион на права аренды.
Не всегда есть возможность сразу установить, произошло ли в какой-либо ситуации нарушение правовых норм. Но этот и подобные случаи доказывают, что в случаях, когда существуют сомнения в законности действий какого-либо учреждения, предприятия или организации, об этом надо сообщать. Большие или меньшие нарушения - это не имеет значения. Делая выбор в пользу информирования о них, мы можем общими силами способствовать образованию и существованию демократического и правового общества и обеспечить, чтобы государственные и учреждения самоуправления действовали в общих интересах общества.
Одним из направлений деятельности Delna и стратегически важным приоритетом является гражданская среда и ответственность, помощь информирующим о правонарушениях, пропаганда информирования. Delna советует, сталкиваясь с ситуациями, затрагивающими интересы общества, на рабочем месте, в процессе установления правовых трудовых отношений сделать выбор - говорить, а не молчать о правонарушении. В случае необходимости просим информирующего о правонарушениях связаться с центром информирования о правонарушениях Delna:
- позвонить на консультативный телефон +371 25756653,
- написать на электронную почту konsultacijas@delna.lv,
- послать письмо по адресу: ул. Veru, 6, Rīga, LV-1010, Latvija.
Советуем также ознакомиться с помощником для "поднимающих тревогу" – Путеводителем!
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna".
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