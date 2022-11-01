Председателем 14-го Сейма избран представитель "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс.
Председателем Сейма избран Смилтенс - на должность претендовал Росликов
На эту должность претендовал лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов.
За Смилтенса проголосовали 82 депутата, за Росликова - 11.
Смилтенс поблагодарил депутатов за поддержку, а также выразил признательность спикеру 13-го Сейма Инаре Мурниеце как одному из лучших спикеров в истории Сейма, отметив, что ей пришлось обеспечивать работу Сейма в очень сложных условиях.
Ранее Смилтенс работал в Сейме 10-го, 11-го и 12-го созывов, куда он был избран от партийного объединения "Единство". В 2011 году политик был назначен на должность парламентского секретаря Министерства земледелия, а в 2014 году - на должность парламентского секретаря Министерства образования и науки. Смилтенс также баллотировался в 13-й Сейм по списку "Латвийского объединения регионов", но эта политическая сила не получила необходимой поддержки избирателей для прохождения в парламент.
В 2020 году новый спикер Сейма баллотировался на внеочередных выборах в Рижскую думу по списку Национального объединения. С 2020 года политик занимал должность заместителя председателя Рижской думы.
Заместителями председателя 14-го Сейма избраны Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") и Янис Грасбергс (Национальное объединение).
На должность первого заместителя претендовала также представитель партии "За стабильность!" Наталья Марченко-Йодко, на должность второго заместителя - Виктория Плешкане ("За стабильность!").
Как заявил представитель счетной комиссии Рихард Колс, за кандидатуру Калнини-Лукашевицы проголосовали 87 депутатов, а за Марченко-Йодко - 11 депутатов.
При голосовании за второго заместителя Грасбергс получил 86 голосов, Плешкане -12.
С 2008 года Калниня-Лукашевица работала в канцелярии президента, а в 2011 году была избрана депутатом 11-го Сейма по списку Партии реформ Затлерса. С 2014 года политик работала парламентским секретарем МИД. Калниня-Лукашевица баллотировалась на выборах в 13-й Сейм по списку партийного объединения "Новое Единство", но не была избрана в парламент.
Грасбергс в 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку Нацобъединения, но не был избран. В 2019 году он стал парламентским секретарем Министерства земледелия.
Напомним, сегодня в 10:00 началось первое заседание 14-го Сейма.
В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).
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