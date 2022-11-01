Председателем Сейма избран Смилтенс - на должность претендовал Росликов

На должность первого заместителя претендовала также представитель партии "За стабильность!" Наталья Марченко-Йодко, на должность второго заместителя - Виктория Плешкане ("За стабильность!").

Как заявил представитель счетной комиссии Рихард Колс, за кандидатуру Калнини-Лукашевицы проголосовали 87 депутатов, а за Марченко-Йодко - 11 депутатов.

При голосовании за второго заместителя Грасбергс получил 86 голосов, Плешкане -12.

С 2008 года Калниня-Лукашевица работала в канцелярии президента, а в 2011 году была избрана депутатом 11-го Сейма по списку Партии реформ Затлерса. С 2014 года политик работала парламентским секретарем МИД. Калниня-Лукашевица баллотировалась на выборах в 13-й Сейм по списку партийного объединения "Новое Единство", но не была избрана в парламент.

Грасбергс в 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку Нацобъединения, но не был избран. В 2019 году он стал парламентским секретарем Министерства земледелия.

Напомним, сегодня в 10:00 началось первое заседание 14-го Сейма.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).