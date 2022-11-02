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Видео ⟩ В Калнгале сгорел дом пенсионерки, жителей просят о помощи

rus.tvnet.lv
В Калнгале сгорел дом пенсионерки, жителей просят о помощи
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Jevanto Productions/Shutterstock

В Калнгале в понедельник, 31 октября, сгорели дом и сарай пенсионерки Инары площадью 110 квадратных метров. Сейчас женщина проживает у друзей, так как дом непригоден для проживания. Благодаря щедрости людей на сегодняшний день было пожертвовано чуть более 4000 евро, которые помогут Инаре начать ремонт крыши, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Стало известно, что в результате пожара 77-летняя женщина потеряла свой дом. При попытке потушить пламя пенсионерка получила ожоги лица и руки.

Жительница Калнгале признала свою вину в случившемся и сожалеет, что имущество не было вовремя застраховано.

Цель Инары - как можно быстрее восстановить сгоревший дом, потому что ей больше негде жить. В понедельник, 31 октября, в сюжете Degpunktā были указаны телефоны для пожертвований. Представитель благотворительного фонда признает, что люди уже отреагировали.

Артур Хроленко, представитель фонда Pēc ugunsgrēka, говорит, что пожертвовано 4180,66 евро, с пострадавшей связались, она всерьез планирует восстановить конструкции крыши, на эту сумму она сможет это сделать, но не хватает средств на утепление.

Завершить строительные работы можно к началу зимнего сезона. Такой ремонт не требует длительного времени.

"Если команда работает хорошо, его можно восстановить в течение недели-двух, это зависит от того, кто будет выполнять работу", - сказал представитель фонда Pēc ugunsgrēka, добавив, что фонд также помогает пенсионерке с обеспечением вещами.

Позвонив по номеру 90203909, пенсионерка получит 1,50 евро на материалы для утепления крыши, а позвонив по номеру 90006860, пенсионер получит 4,27 евро.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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