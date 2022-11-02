В Калнгале в понедельник, 31 октября, сгорели дом и сарай пенсионерки Инары площадью 110 квадратных метров. Сейчас женщина проживает у друзей, так как дом непригоден для проживания. Благодаря щедрости людей на сегодняшний день было пожертвовано чуть более 4000 евро, которые помогут Инаре начать ремонт крыши, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ В Калнгале сгорел дом пенсионерки, жителей просят о помощи
Стало известно, что в результате пожара 77-летняя женщина потеряла свой дом. При попытке потушить пламя пенсионерка получила ожоги лица и руки.
Жительница Калнгале признала свою вину в случившемся и сожалеет, что имущество не было вовремя застраховано.
Цель Инары - как можно быстрее восстановить сгоревший дом, потому что ей больше негде жить. В понедельник, 31 октября, в сюжете Degpunktā были указаны телефоны для пожертвований. Представитель благотворительного фонда признает, что люди уже отреагировали.
Артур Хроленко, представитель фонда Pēc ugunsgrēka, говорит, что пожертвовано 4180,66 евро, с пострадавшей связались, она всерьез планирует восстановить конструкции крыши, на эту сумму она сможет это сделать, но не хватает средств на утепление.
Завершить строительные работы можно к началу зимнего сезона. Такой ремонт не требует длительного времени.
"Если команда работает хорошо, его можно восстановить в течение недели-двух, это зависит от того, кто будет выполнять работу", - сказал представитель фонда Pēc ugunsgrēka, добавив, что фонд также помогает пенсионерке с обеспечением вещами.
Позвонив по номеру 90203909, пенсионерка получит 1,50 евро на материалы для утепления крыши, а позвонив по номеру 90006860, пенсионер получит 4,27 евро.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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