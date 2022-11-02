Почему США не спешат объявить Россию государством, поддерживающим терроризм?

США после примерно полугодовых дискуссий объявили, что не будут включать Россию в так называемый черный список, вместо этого Вашингтон примет решение о дополнительных санкциях.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал США признать Россию государством, поддерживающим терроризм, с учетом агрессии Кремля в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Джо Байден считают, что такой шаг может иметь непредвиденные негативные последствия. Например, неправительственные организации предупредили, что в таком случае их способность доставлять гуманитарную помощь в Украину окажется под угрозой.

Это также помешало бы экспорту зерна из украинских портов, что сейчас критически важно, чтобы избежать еще большего глобального продовольственного кризиса.

Белый дом указывает, что это также может помешать поддержке Украины в многосторонних переговорных форматах, поскольку Россия соприсутствует во всех этих аспектах.

Конгресс США в целом поддерживает включение России в список государств, которые спонсируют терроризм. Там заявляют, что Кремль должен быть исключен из цивилизованного мира из-за совершенных преступлений, но оппоненты указывают, что путинский режим уже подвергается жестким санкциям и нет нужды дополнительно причислять его в список государств, которые спонсируют терроризм, тем самым полностью разрушая любые дипломатические отношения.