В понедельник вечером, 31 октября, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев на канале "Россия 1" показал отрывок эстонского шоу Limon LIVE, сопроводив его хамскими комментариями, сообщает Limon.ee.
Видео ⟩ По "России 1" показали русскоязычное шоу из Эстонии и оскорбили "вице-миссис Европа"
Владимира Соловьева возмутил тот факт, что гостья Limon LIVE, титулованная эстонская красавица Анна Микконен, сделала ДНК-тест, чтобы доказать своему отцу, что у нее нет русской крови. С началом войны в Украине Анна потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России.
Микконен поначалу старалась спасти отношения с отцом. Ситуация дошла до абсурда, и она сдала тест ДНК на этническую принадлежность. "Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, - объясняет Анна. - Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!"
Именно эти слова эстонской модели и "вице-миссис Европа 2022" не на шутку взбесили российского пропагандиста. В своем шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" он показал отрывок из Limon LIVE, сопроводив его язвительными комментариями.
Видео: Отрывок из Limon LIVE на "Россия 1"
"Девочка моя, у тебя все что есть - это скальпель на морде, который из твоего, наверное, когда-то симпатичного личика вырезал вот эту маску отчаяния", - заявил Соловьев. Обсуждение в унизительной форме модели из Эстонии продолжилось. Гости в студии то и дело начинали хохотать, а Соловьев в свойственной ему манере наслаждался своим остроумием.
Самое смешное, что, прежде чем жонглировать выдуманными фактами - Анна Микконен никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, -
ведущий даже не удосужился проверить, как ее зовут, назвав совсем другую фамилию.
Напомним, в минувшую пятницу на развлекательном портале Limon вышел очередной выпуск авторского развлекательного шоу Limon LIVE. Гостьей ведущих Светланы Карабут и Эдгара Гергеля стала модель, бизнесвумен из Таллинна Анна Микконен.
Анна уже не первый год успешно участвует в конкурсах красоты, летом она вошла в ТОП-50 на конкурсе "Миссис Вселенная" в Южной Корее, а совсем недавно была удостоена титула третьей вице-миссис на конкурсе "Миссис Европа 2022" в Болгарии.
Помимо участия в конкурсах, Анна Микконен - руководитель реабилитационного центра для детей с особыми потребностями Lootus Õnnele. Она помогает не только детям, но и военным беженцам, уже восьмой месяц работая в Социальном департаменте. "Вице-миссис Европа" воспитывает трех дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.
Выпуск шоу Limon LIVE c Анной Микконен можно увидеть ЗДЕСЬ!
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