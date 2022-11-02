Видео ⟩ По "России 1" показали русскоязычное шоу из Эстонии и оскорбили "вице-миссис Европа"

Владимира Соловьева возмутил тот факт, что гостья Limon LIVE, титулованная эстонская красавица Анна Микконен, сделала ДНК-тест, чтобы доказать своему отцу, что у нее нет русской крови. С началом войны в Украине Анна потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России.

Микконен поначалу старалась спасти отношения с отцом. Ситуация дошла до абсурда, и она сдала тест ДНК на этническую принадлежность. "Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, - объясняет Анна. - Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!"

Именно эти слова эстонской модели и "вице-миссис Европа 2022" не на шутку взбесили российского пропагандиста. В своем шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" он показал отрывок из Limon LIVE, сопроводив его язвительными комментариями.

Видео: Отрывок из Limon LIVE на "Россия 1"