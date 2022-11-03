Шлесерсы в Сейме: отец и сын. Что известно о молодом депутате Ричарде?

Депутат Ричард Шлесерс приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Образование

В 2018 году Ричард окончил Бирмингемский университет по программе "Кинотехнологии и визуальные эффекты". По профессии он продюсер и режиссер.

Молодой человек учился в Международной школе, которую окончил с хорошими отметками. После учебы в Бирмингеме он отправился в США, где год проучился в христианской школе.

В одном интервью новоизбранный депутат рассказывал, что в седьмом классе случился поворотный момент - в школе задали сделать небольшой фильм, и впервые в жизни он работал с азартом.

"Мама это сразу заметила и помогла найти лагеря, а потом и школу в Англии, в которой изучают все, связанное со съемками. Так начался мой путь", - делился он.

Работа

В новом Сейме 25-летний Ричард хотел бы работать в комиссии по иностранным делам.

Депутат, согласно доступной информации, является членом правления SIA Regma Management, а также членом советов AS LTG и AS MCH Investīcijas.

Семья