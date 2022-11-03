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Шлесерсы в Сейме: отец и сын. Что известно о молодом депутате Ричарде?

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Шлесерсы в Сейме: отец и сын. Что известно о молодом депутате Ричарде?
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Депутат Ричард Шлесерс приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма
Депутат Ричард Шлесерс приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. Среди новоизбранных депутатов есть два отца с сыновьями - Вилис и Кристап Криштопансы, а также Айнар и Ричард Шлесерсы. Рассказываем, что известно о последнем. 

Депутат Ричард Шлесерс приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма
Депутат Ричард Шлесерс приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Образование

В 2018 году Ричард окончил  Бирмингемский университет по программе "Кинотехнологии и визуальные эффекты". По профессии он продюсер и режиссер.

Молодой человек учился в Международной школе, которую окончил с хорошими отметками. После учебы в Бирмингеме он отправился в США, где год проучился в христианской школе.

В одном интервью новоизбранный депутат рассказывал, что в седьмом классе случился поворотный момент - в школе задали сделать небольшой фильм, и впервые в жизни он работал с азартом. 

"Мама это сразу заметила и помогла найти лагеря, а потом и школу в Англии, в которой изучают все, связанное со съемками. Так начался мой путь", - делился он.

Работа

В новом Сейме 25-летний Ричард хотел бы работать в комиссии по иностранным делам.

Депутат, согласно доступной информации, является членом правления SIA Regma Management, а также членом советов AS LTG и AS MCH Investīcijas.

Семья

Ричард - второй по старшинству сын в семье Шлесерсов. Всего в семье пятеро детей - четыре сына (Эдвард, Ричард, Герхард-Даниэль и Марк-Леонард) и дочь Элизабете.

В последних числах апреля Ричард женился. Его избранница - 22-летняя Дана Молотанова из Вентспилса, писало издание Privatā Dzīve.

Дана - специалист по связям с общественностью и музыкант, которая училась в Нью-Йорке. Она играет на флейте и саксофоне. Как и родители нового мужа, молодожены тоже христиане. Жена взяла фамилию мужа и теперь известна как Дана Шлесере.

Молодой человек сделал предложение любимой девушке 28 февраля этого года, а через несколько месяцев в церкви Святой Гертруды они сыграли свадьбу. За три дня до важного события они подписали брачный контракт о разделе всего имущества.

В свою очередь, в конце сентября стало известно, что Ричард и Дана стали родителями. О счастливом семейном событии в социальной сети Instagram рассказал сам отец Ричарда - Айнар Шлесерс. Мальчика назвали Давид Айнар Шлесерс.

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