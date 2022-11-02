Пожар в хостеле на Меркеля: к уголовной ответственности будут привлечены два лица

По данным агентства LETA, обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.

В прокуратуре сообщили, что, согласно обвинению, мужчины решили расширить начатую ранее хозяйственную деятельность, связанную с оказанием платных услуг по размещению людей. Для этого они купили два объекта недвижимости и отремонтировали их, чтобы одновременно разместить большое количество людей.

Один из обвиняемых по наущению другого приобрел две смежные квартиры, которые впоследствии были переданы в пользование другому обвиняемому, руководившему самовольной, несогласованной реконструкцией квартир. После объединения квартир в них были созданы 34 отдельных комнаты.

В период с марта 2020 года по 28 апреля 2021 года один из обвиняемых без регистрации хозяйственной деятельности занимался оказанием услуг по размещению физических лиц. Он не платил налоги, тем самым причинив значительный ущерб государственному бюджету.

Один из обвиняемых, зная, что принадлежащий ему объект самовольно перестроен и в нем работает хостел, не соблюдал предусмотренные нормативными актами меры по обеспечению пожарной безопасности в принадлежащей ему части объекта на улице Меркеля, 8.

Утром 28 апреля 2021 года в одной из комнат хостела возник пожар, в результате которого восемь человек погибли, а еще один человек позже скончался в медицинском учреждении.

В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов на сумму более 5500 евро, разрушена крыша здания, находящегося в совместной собственности жильцов многоквартирного жилого дома, что причинило материальный ущерб в размере 47 788 евро.

Обвиняемые привлечены к уголовной ответственности за ведение бизнеса без регистрации с причинением значительного ущерба и за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель нескольких человек.

После пожара полиция задержала шесть человек, но в отношении четверых уголовный процесс был прекращен за отсутствием состава преступления.

Галерея: Пожар в хостеле на улице Меркеля