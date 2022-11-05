"Уроки успешной жизни" для безработных: Эстония оплачивает сомнительные курсы с примесью псевдонауки

Вернемся к вопросу о возможном трудоустройстве выпускника курсов для взрослых, о котором говорилось в отчете Госконтроля. На наш вопрос, сколько выпускников стали профессиональными коучами и зарабатывают этим на жизнь, придя на учебу от КБ, Арго Тоатер пояснил, что компания является партнером КБ всего три года. "Обучающее учреждение не несет ответственность за дальнейшее трудоустройство выпускников, поэтому статистики относительно выпускников у нас нет", – уточнил Тоатер.

По данным КБ за 2019–2021 годы, Касса профинансировала обучение на курсе профессиональных коучей 13 человек на общую сумму 16 752 евро. Некоторые люди сами оплачивают обучение: в 2021 году оборот фирмы составил 104 599 евро. Зарплата при этом выплачивалась одному сотруднику, он же руководитель фирмы. Бизнес Кирилла Прищенко в самом деле успешен: при обороте чуть выше ста тысяч прибыль составила 44 120 евро!

"Личностный рост и самосовершенствование" Касса по безработице больше не финансирует!

Ответы предоставил отдел по связям с общественностью Министерства образования и науки Эстонии.

– Как мы должны отнестись к тому, что некоторые коучи и тренеры без профильного образования проводят для безработных курсы, где предлагается повысить квалификацию в области НЛП, а Касса по безработице это оплачивает?