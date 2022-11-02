Ограничена доступность услуг Рижского автовокзала: проблемы с электричеством

В сообщении на сайте автовокзала указано, что доступность услуг ограничена в связи с техническими проблемами на строительном объекте железнодорожной линии Rail Baltica в непосредственной близости от автовокзала.

Автовокзал информирует, что ведутся работы по предотвращению аварии.

Агентство LETA отмечает, что в среду, в 9:45, во время экскаваторных работ на строительной площадке BeReRix вблизи Рижского международного автовокзала был поврежден кабель электричества.

В результате происшествия пострадавших нет, однако частично прервана подача электроэнергии на автовокзал. Он продолжает обслуживать пассажирские перевозки. Короткое время не работали кассы, но продажа билетов обеспечивалась в автобусах, а также торговые места на автовокзале и банкоматы.

В ближайшее время последствия аварии будут ликвидированы, а подача электричества - восстановлена.