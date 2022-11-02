В Уфе студентов арестовали по обвинению в подготовке терактов. Медведев высказался за расстрел "диверсантов"

На перегоне Черниковка - Шакша Демской дистанции электроснабжения они якобы подожгли пост секционирования, а на перегоне Дема - Блокпост - пункт управления разъединения контактной сети и четыре релейных шкафа, сообщает "РБК-Уфа" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двое из четырех студентов были задержаны 27 октября сотрудниками УФСБ по Башкирии при попытке поджечь пост секционирования "Правая Белая" главного хода Куйбышевской железной дороги.

"Мораторий на смертную казнь может быть преодолён"

В день вынесения решения райсуда Уфы зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале пост о "диверсантах" и возможности применения к таким людям смертной казни.

"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты", - написал Медведев. По его словам, "молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе".

"Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ - теракты и диверсии", - заключил бывший президент России. При этом он отметил, что "наши граждане", которые поджигают военкоматы, находятся "в этом же ряду".