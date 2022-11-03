Молодая мамочка Анна (имя изменено) из Талси сообщила, что ее шестилетний сын и другие дети в местном дошкольном образовательном учреждении регулярно подвергаются эмоциональному и даже физическому насилию, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Мать обвиняет талсинский детсад в эмоциональном и физическом насилии по отношению к детям
Анна поясняет, что у сына - нарушения речи, однако он может показывать, а о некоторых вещах - и рассказывать.
"Например, я как мама его очень хорошо понимаю", - говорит мамочка.
Плохая слава бежит впереди
Ребенок с 6 июня является воспитанником талсинского дошкольного образовательного учреждения Kastanītis. Еще в начале весны Анна решила, что это наиболее подходящий для сына детский сад, так как Kastanītis - специальное дошкольное образовательное учреждения для детей с проблемами развития, движения и проблемами другого характера. Здесь также обеспечивают сыну Анны столь необходимое регулярное посещение логопеда и физиотерапевта.
Однако еще когда Анна только начала интересоваться детсадом, среди родителей царили не самые лучшие отзывы.
Ближе к сыну...
У Анны - образование социального педагога. Чтобы убедиться в благоприятной среде в детсаду и все-таки развеять слухи о жестоком обращении с воспитанниками, жительница Талси согласилась на тот момент вакантную должность дворника в детском саду.
В начале трудовых отношений у Анны потребовали подписать документ о том, чтобы она держала язык за зубами по поводу происходящего на территории учреждения. До момента, пока сын не переступил порог Kastanītis, все казалось корректно. Но затем мнение поменялось радикально.
Жительница Талси вспоминает и случай, когда мальчика примерно полуторагодовалого возраста работники учреждения дергали за руки, поднимая с земли на ноги, так как мальчик обмочил памперс. "Его унижали словесно, он ненормально плакал там все время", - продолжает Анна.
Инцидентов хватает
Мать также рассказала о других инцидентах, которые по мнению руководителя учреждения не стоят внимания. Более того, как минимум в одном случае Анна винит и самого директора учреждения. "И тогда я поняла, почему они все позволяют себе что-то такое делать, они видят, что руководитель позволяет что-то такое делать, поэтому почему бы им так и не поступать".
С 26 августа у Анны открыт больничный из-за серьезных проблем со здоровьем. Что происходит в Kastanītis, мать больше не видит. Однако сын дома рассказывает и показывает, что иногда получает от воспитателей подзатыльники. В конце октября - в день рождения сына - произошел последний инцидент, который заметила дочь Анны, пришедшая в садик за братом.
Заключение врачей - ушиб брюшной стенки
На следующей день ребенок все-таки пожаловался на ноющую боль в горле и в области живота. Мать поехала в больницу. Там констатировали возможный разрыв селезенки. Ребенка сразу же доставили в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге, где после обследований установили диагноз - ушиб брюшной стенки. Несмотря на то, что о происходящем знала руководитель детсада, реакция была как и раньше - никакая.
"Когда произошел первый инцидент, я спросила у нее, не страшно ли ей, что что-то "не отправит наверх", она ответила, что у нее и так много "шлется наверх" - как у медсестры, так и у нее. Она говорит, что ей нечего бояться, это ее место и останется ее местом. Это были ее слова", - комментирует Анна.
Регулярное эмоциональное и физическое насилие. Вот, так опыт в талсинском дошкольном образовательном учреждении Kastanītis в одном предложении описывает мать шестилетнего воспитанника, у которой есть и трудовые отношения с детским садом. Однако из-за проблем со здоровьем она длительное время находится на больничном. Сейчас дома лечится и мальчик, который недавно пострадал в драке на территории учреждения.
Директор Kastanītis скрывается
Съемочная группа передачи отправилась с неприятным визитом в Kastanītis, чтобы встретить руководителя учреждения. Когда позвонили в двери, открыла дама. После того, как журналисты назвали свою цель - встретить руководителя учреждения Ингу Карклиню - двери захлопнулись.
Принимая во внимание, что передаче известно, что директор на работе, спустя десять минут ожидания журналисты позвонили повторно. На этот раз двери открыла сотрудница кухни, которая пообещала позвать начальницу.
Однако и повторнвй призыв встретить Ингу Карклиню был проигнорирован. Провалилась и попытка дозвониться до руководства учреждения по указанным номерам телефона. Kastanītis быстро занял позицию страуса, что свидетельствует о проблемах с коммуникацией.
Руководитель управления образования Талсинской краевой думы Улдис Катлапс о возможном насилии в Kastanītis ничего не знает, в частности, Анна в самоуправление не обращалась. Впрочем, информацию о каких-то мелочах (в том числе и конфликтах с Анной) Катлапс ранее узнал от директора, которая обратилась к вышестоящему начальству за советом, как ей поступить.
Детсад проверяют правозащитные учреждения
Впрочем, после предоставленной зрительницей Bez Tabu информации совсем недавно Kastanītis навестила Инспекция по защите прав детей (VBTAI), которая во время проверки ничего острого со стороны педагогов не констатировала. Однако по отношению к конфликтам между детьми инспекция дала сотрудникам указания и объяснила потенциальные сценарии действия.
На следующий день после посещения Талси Bez Tabu удалось дозвониться до директора Kastanītis, которая знала о визите журналистов. Однако дел было так много, что у нее не было даже секунды, чтобы хотя бы просунуть голову в дверную щель и отказаться в интервью, не говоря уже о том, чтобы направить кого-нибудь из подчиненных рассказать об отказе в предоставлении комментариев.
Директор все отрицает
Излишне добавлять, что руководитель талсинского дошкольного образовательного учреждения Kastanītis Инга Карклиня отвергает претензии Анны по поводу эмоционального и физического насилия в детском саду.
"Нет, это не правда. И мы очень лояльны. И работаем в образовательном учреждении, реализующем специальные потребности. У нас дети с особыми потребностями. И мы образованы, с образованием. Я вернулась из оправданной отлучки, я ознакомилась. Есть пояснения. И это дело, ситуация - решаются".
Нужно добавить, что Служба качества образования (IKVD) после получения информации от VBTAI о возможных нарушениях процесса образования и безопасности учеников также провела проверку.
"Не было получено подтверждений того, что нарушались бы права учащихся, правила безопасности учащихся, а педагоги бы не выполняли свои обязанности. Если у родителей по-прежнему есть подозрения в насилии, необходимо повторно обращаться в VBTAI, чтобы привлечь к решению вопроса самоуправление как основателя детсада", - отметили в IKVD.
Kastanītis ждут новые проверки?
На данный момент достигнута договоренность о проведении собрания с участием управления образования, руководства детского сада, отдельных сотрудников, других специалистов и родителей, после чего, вероятно, будут проведены новые проверки.
По неофициальной, но заслуживающей доверия информации, известно, что не только зрительница Bez Tabu, но и другие родители уже искали возможность получения юридических консультаций в связи с Kastanītis.
Всех работников в одну кучу жительница Талси не смешивает, так как склонности к насилию имеются только у отдельных воспитательниц, педагогов, а иногда и у руководительницы, указывает Анна.
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