Мать обвиняет талсинский детсад в эмоциональном и физическом насилии по отношению к детям

"Когда произошел первый инцидент, я спросила у нее, не страшно ли ей, что что-то "не отправит наверх", она ответила, что у нее и так много "шлется наверх" - как у медсестры, так и у нее. Она говорит, что ей нечего бояться, это ее место и останется ее местом. Это были ее слова", - комментирует Анна.

Регулярное эмоциональное и физическое насилие. Вот, так опыт в талсинском дошкольном образовательном учреждении Kastanītis в одном предложении описывает мать шестилетнего воспитанника, у которой есть и трудовые отношения с детским садом. Однако из-за проблем со здоровьем она длительное время находится на больничном. Сейчас дома лечится и мальчик, который недавно пострадал в драке на территории учреждения.

Директор Kastanītis скрывается

Съемочная группа передачи отправилась с неприятным визитом в Kastanītis, чтобы встретить руководителя учреждения. Когда позвонили в двери, открыла дама. После того, как журналисты назвали свою цель - встретить руководителя учреждения Ингу Карклиню - двери захлопнулись.

Принимая во внимание, что передаче известно, что директор на работе, спустя десять минут ожидания журналисты позвонили повторно. На этот раз двери открыла сотрудница кухни, которая пообещала позвать начальницу.