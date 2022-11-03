Умер первый зам. генпрокурора обновленной прокуратуры Латвии Язеп Анцанс

Анцанс был первым заместителем генерального прокурора обновленной прокуратуры Латвийской Республики со 2 октября 1990 года по 14 августа 1994 года.

Анцанс активно участвовал в создании независимой латвийской прокуратуры. Своим личным примером и авторитетом в 1990 году он подтолкнул лояльных прокуроров к принятию решения о переходе на работу во вновь созданную прокуратуру Латвийской Республики, способствуя тем самым ее укреплению.

Хорошо поняв сущность и смысл реформы досудебного следствия, начатой ​​в 1994 году, Анцанс вложил много сил и творческой энергии в ее последовательное осуществление. Когда в ходе реформы на работу в прокуратуру пришло большое количество сотрудников системы МВД, Анцанс, используя свои отличные теоретические знания и большой опыт работы, способствовал переквалификации этих сотрудников, указали в прокуратуре.

Своей позицией, знаниями и умением передать практический опыт менее профессиональным сотрудникам Анцанс завоевал уважение и авторитет среди латвийских прокуроров и сотрудников Министерства внутренних дел.

Анцанс завершил исполнять свои обязанности в прокуратуре 31 октября 2000 года.

Прощание с ним состоится 4 ноября в 12:00 в Рижской римско-католической церкви, а захоронение в 13:00 на Покровском кладбище в Риге.

Коллектив латвийской прокуратуры выражает глубочайшие соболезнования родственникам Анцанса.