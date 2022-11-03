Скончался первый заместитель генпрокурора возобновленной прокуратуры Латвии Язеп Анцанс, сообщает прокуратура.
Умер первый зам. генпрокурора обновленной прокуратуры Латвии Язеп Анцанс
Анцанс был первым заместителем генерального прокурора обновленной прокуратуры Латвийской Республики со 2 октября 1990 года по 14 августа 1994 года.
Анцанс активно участвовал в создании независимой латвийской прокуратуры. Своим личным примером и авторитетом в 1990 году он подтолкнул лояльных прокуроров к принятию решения о переходе на работу во вновь созданную прокуратуру Латвийской Республики, способствуя тем самым ее укреплению.
Хорошо поняв сущность и смысл реформы досудебного следствия, начатой в 1994 году, Анцанс вложил много сил и творческой энергии в ее последовательное осуществление. Когда в ходе реформы на работу в прокуратуру пришло большое количество сотрудников системы МВД, Анцанс, используя свои отличные теоретические знания и большой опыт работы, способствовал переквалификации этих сотрудников, указали в прокуратуре.
Своей позицией, знаниями и умением передать практический опыт менее профессиональным сотрудникам Анцанс завоевал уважение и авторитет среди латвийских прокуроров и сотрудников Министерства внутренних дел.
Анцанс завершил исполнять свои обязанности в прокуратуре 31 октября 2000 года.
Прощание с ним состоится 4 ноября в 12:00 в Рижской римско-католической церкви, а захоронение в 13:00 на Покровском кладбище в Риге.
Коллектив латвийской прокуратуры выражает глубочайшие соболезнования родственникам Анцанса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!